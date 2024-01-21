آورده ۲۷۵ میلیارد تومانی سفر وزیر فرهنگ و ارشاد به خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شنبه شب در مراسم نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر خراسان جنوبی اظهارکرد: مقام معظم رهبری از علمای بنام آیت الله تهامی، آیتی، عبادی و همچنین پدران علومی که در این استان حضور داشته و دارند همچون دکتر گنجی، شکوهی، بلالی مود و غیره نام برده اند که بدوک شک این شخصیت‌ها از ظرفیت‌های این استان هستند.

وی با اشاره به مراسم نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان گفت: شبیه همین مراسم در چند استان دیگر برگزار شده ولی در سالن‌های محدود و کوچک و تعداد کمی از افراد اما این استان چون استان فرهنگی بوده و مفاخر فرهنگی فراوانی در گذشته و حال دارد و مردم آن مردمی متدین انقلابی و فرهنگی هستند امروز در این سالن باشکوه و عظمت که حدود دو هزار نفر از مردم استان جمع شده اند شاهد این مراسم هستیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در ۱۲ آبان امسال شاهد حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در استان بودیم، افزود: در این سفر درخواست‌هایی از وزیر داشتیم که یکی یکی در حال انجام است.

قناعت اضافه کرد: با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان افتتاح پروژه خانه فرهنگ استان به متراژ ۲ هزار مترمربع صورت گرفت.

وی به بخشی از درخواست‌های استان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره داشت و یادآور شد: تحقق فعال سازی کنگره ملی ابن حسام خوسفی یکی از این درخواست‌ها بوده که توسط دفتر انجمن آثار و مفاخر ملی کشور پوستر این کنگره رونمایی شد و استارت آن زده شده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط صندوق اعتباری هنر به هنرمندان استان و حمایت از هنرمندان از دیگر درخواست‌های استان بوده که در حال حاضر یک میلیارد تومان توسط مدیرعامل صندوق به استان اختصاص داده شده تا به این تسهیلات در اختیار اصحاب هنر استان قرار گیرد.

قناعت با اشاره به اینکه برگزاری مراسم نکوداشت نامداران استان بوده که امشب شاهد برگزاری آن هستیم، افزود: متأسفانه فکر غلط گذشته این بوده که وقتی هنرمندان در قید حیات نباشند برایشان مراسم برگزار می‌شد اما کار ارزنده و فاخری که اداره کل ارشاد استان انجام گرفت امروز شاهد برگزاری آئین نکوداشت مفاخری که در قید حیات در استان هستند می‌باشیم.

وی تصریح کرد: حمایت از چاپ دو جلد کتاب از آثار دکتر ناصح و بهنام فر از دیگر درخواست‌های استان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به خراسان جنوبی بوده است.

استاندار خراسان جنوبی به قول مساعد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص فعال سازی پروژه تالار شهر بیرجند اشاره داشت و گفت: استان خراسان جنوبی به جهت اینکه تمام مراکز استان‌ها دارای تالار بزرگ شهر بوده اند عقب ماندگی داشته و از این مهم محروم بوده و هر چند کلنگ زنی آن انجام شد ولی پیشرفت فیزیکی آن در حد ۷ درصد بوده اما با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و قول مساعد ایشان ۲۰۰ میلیارد تومان برای فعال شدن این پروژه داده شد.

قناعت یادآور شد: همچنین در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان ۷۵ میلیارد تومان برای ساخت دوباره سالن علامه فرزان که در سال ۹۶ دچار آتش سوزی شد اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در مجموع سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان ۲۷۵ میلیارد تومان برای خراسان جنوبی آورده داشته است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی استانی با اصالت و باریشه است، گفت: نمونه این اصالت در تعداد آثار ثبت جهانی استان نشان داده می‌شود به طوری که خراسان جنوبی جزو اولین یا دومین استان کشور در حوزه ثبت آثا باستانی جهانی است.

وی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی مردمی متدین، انقلابی، بااصالت و با ریشه و دارای غنای فرهنگی در کشور هستند، بیان داشت: همچنان که مقام معظم رهبری فرموده اند باید در خصوص تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی کار کنیم که یکی از این اقدامات ایجاد فضای نشاط در جامعه و به صحنه اوردن مردم است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: این انتخابات در واقع نبرد بزرگ ایران با نظام سلطه است.

قناعت خاطرنشان کرد: هر چقدر درصد مشارکت مردم در انتخابات بالا باشد امنیت پایدار رارقم می‌زند و به طور قطع چانه زنی ما را در عرصه‌های بین الملی و حوزه‌های اقتصادی و معیشتی فعال‌تر خواهد کرد و حرف برای زدن در عرصه‌های داخلی و بین المللی خواهیم داشت.