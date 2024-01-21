۷ کودک مجروح حادثه تروریستی کرمان همچنان بستری هستند

محمد صابری در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در حال حاضر ۶ مجروح حادثه تروریستی کرمان در آی سی یو و ۶ مجروح در سایر بخش‌های بیمارستانی بستری هستند که از این تعداد ۵ زن، ۲ مرد و ۷ کودک زیر ۱۵ سال هستند.

وی بیان کرد: دو نفر از مجروحان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان مجدداً به مراکز درمانی مراجعه کرده و بستری شده اند.

صابری گفت: حال ۳ نفر از مجروحان این حادثه تروریستی مطلوب نیست و به دستگاه ونتیلاتور وصل هستند و ۳ نفر نیز تحت نظر در آی سی یو هستند.

طبق آخرین آمار تعداد شهدای حادثه تروریستی کرمان نیز ۹۴ نفر است.