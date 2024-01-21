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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۷

رییس اورژانس کرمان:

۷ کودک مجروح حادثه تروریستی کرمان همچنان بستری هستند

۷ کودک مجروح حادثه تروریستی کرمان همچنان بستری هستند

کرمان- رییس اورژانس کرمان گفت: براساس آخرین آمار موجود تعداد ۱۴ مجروح حادثه تروریستی کرمان در مراکز درمانی بستری هستند که از این تعداد هفت نفر کودک زیر ۱۵ سال هستند.

محمد صابری در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در حال حاضر ۶ مجروح حادثه تروریستی کرمان در آی سی یو و ۶ مجروح در سایر بخش‌های بیمارستانی بستری هستند که از این تعداد ۵ زن، ۲ مرد و ۷ کودک زیر ۱۵ سال هستند.

وی بیان کرد: دو نفر از مجروحان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان مجدداً به مراکز درمانی مراجعه کرده و بستری شده اند.

صابری گفت: حال ۳ نفر از مجروحان این حادثه تروریستی مطلوب نیست و به دستگاه ونتیلاتور وصل هستند و ۳ نفر نیز تحت نظر در آی سی یو هستند.

طبق آخرین آمار تعداد شهدای حادثه تروریستی کرمان نیز ۹۴ نفر است.

کد مطلب 6000056

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