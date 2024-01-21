تغییرات جمعیتی کشور رصد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، وزارت کشور ملزم به رصد مداوم تغییرات جمعیتی کشور و برنامه‌ریزی های ملی و منطقه‌ای در این خصوص است لذا سازمان ثبت احوال با استفاده از ظرفیت‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام به ایجاد مرکز رصد جمعیت کشور کرده است.

در این مرکز که با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان و معاونت فناوری اطلاعات و دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ایجاد گردیده است، به عنوان مرکزی برای بهره‌گیری مراجع گوناگون در کشور و نیز هم اندیشی نخبگانی در خصوص مسائل جمعیتی و برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات ثبتی مبنا راه اندازی شده است.

این مرکز تلاش دارد علاوه بر رشد دانش عمومی در این حوزه، به تصمیم گیران و تصمیم سازان ملی نیز با توجه به اطلاعات دقیق از روند تحولات در حال رخ داد جمعیت کشور کمک نماید.

گفتنی است، سازمان ثبت احوال طبق بند ز ماده ۱ قانون ثبت احوال متولی جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن است.