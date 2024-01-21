دایی و خواهرزاده کلاهبردار در رشت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس فتا استان در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر خرید سکه و طلا توسط ۲ نفر مرد مشکوک از مغازه‌های مختلف در بازار زرگران شهرستان رشت، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه پلیس پس از حضور نامحسوس در محل و اطمینان از صحت موضوع افراد مورد نظر را برای بررسی بیشتر با هماهنگی قضائی به مقر انتظامی منتقل کرد، افزود: متهمان که دایی و خواهرزاده هستند در تحقیقات پلیس به کلاهبرداری با درج آگهی جعلی فروش خودرو در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش کالا و خدمات با دریافت بیعانه و خرید جواهرات با وجوه دریافتی در شهرهای مختلف کشور اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به اینکه متهمان ۳۲ و ۳۳ ساله در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی و کلاهبرداری از شهروندان به مبلغ بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتراف کردند، بیان‌داشت: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و تحقیقات پلیس به منظور شناسایی شکات این پرونده ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان با تاکید بر اینکه مردم برای خرید یا پیش خرید کالای مورد نظر خود از سایت‌های متفرقه و فاقد مجوز یا شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند، گفت: تبلیغاتی که در سایت‌های واسطه‌گر با عناوینی از جمله فروش فوری، بدون واسطه، زیر قیمت و غیره منتشر می‌شود به‌منظور کلاهبرداری بوده و شهروندان باید در صورت امکان به‌صورت حضوری و پس از تأیید هویت و رؤیت فروشنده اقدام به واریز وجه کرده و از پرداخت بیعانه حتی مبالغ کم اجتناب کنند.