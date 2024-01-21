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کد مطلب 6000535
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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۵

فیلم جدید یمنی‌ها از روی عرشه کشتی توقیف شده اسراییلی

فیلم جدید یمنی‌ها از روی عرشه کشتی توقیف شده اسراییلی

به تازگی تصاویری از حضور چند شهروند یمنی روی عرشه کشتی توقیف شده اسراییلی منتشر شده است.

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      13 0
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      زنده باد یمن. ✌🌱
    • IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      3 0
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      پرچم یمانی حق ترین پرچم است. درود برملت غیور یمن
    • بهرام IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
      2 0
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      درود بر مقاومت

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