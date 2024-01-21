دریافت 10 MB کد مطلب 6000535 https://mehrnews.com/x342bV ۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۵ کد مطلب 6000535 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۵ فیلم جدید یمنیها از روی عرشه کشتی توقیف شده اسراییلی به تازگی تصاویری از حضور چند شهروند یمنی روی عرشه کشتی توقیف شده اسراییلی منتشر شده است. کپی شد مطالب مرتبط عملیات موفق مبارزان مقاومت علیه اشغالگران در غزه+فیلم جنایات اسراییل حکایت از درماندگی در رویارویی با جبهه مقاومت دارد واشنگتنپست مدعی شد: آمریکا خود را برای «بمباران بیوقفه» یمن مهیا میکند برچسبها رژیم صهیونیستی یمن جنبش انصارالله یمن انصارالله نفتکش کشتی اسرائیلی
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