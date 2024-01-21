‌به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی مطرح کرد: اصلاح سبک زندگی به ویژه داشتن شیوه غذایی سالم یک راهکار مهم و اولین قدم برای پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر مانند فشار خون و دیابت است.

وی عنوان کرد: پویش ملی تغذیه سالم همزمان با سراسر کشور از یکم لغایت ۱۵ بهمن ماه با دو شعار «انتخاب همه نمک کم اما تصفیه شده یددار» و «از کودکی تا پیری، لبنیات دوست سلامتی» در البرز اجرا می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بیان کرد: میزان نیاز نمک در فرد سالم، حدود سه تا پنج گرم در روز (نصف قاشق مرباخوری) است و حداقل مصرف روزانه نمک در البرز ۹.۵۲ گرم یعنی دو برابر میزان مطلوب است. به گفته صیادی، تبلیغات بسیاری برای استفاده از نمک‌های غیر تصفیه و بدون ید با عناوین نمک‌های دریا، رنگی و … می‌شود که همه اینها موجب به خطر افتادن دستاوردهای ۲۰ ساله کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و عقب ماندگی‌های ناشی از کمبود ید در فرد می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز خاطرنشان کرد: شیر و لبنیات سالم از مواد ضروری در سبد غذایی روزانه افراد هستند اما تنها ۷.۷ درصد از مردم استان البرز به صورت روزانه به میزان مطلوب از شیر و لبنیات استفاده می‌کنند.

وی افزود: طبق جدیدترین آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ مصرف شیر در افراد ۱۵ سال و بیشتر در هفته به طور متوسط ۳.۶۶ لیوان و در سال ۱۳۹۹، ۲.۸ لیوان گزارش شده در حالی که باید روزانه دو تا سه لیوان شیر و لبنیات در رژیم غذایی افراد استفاده شود.

صیادی مطرح کرد: چنانچه افراد به میزان مناسب شیر و لبنیات مصرف نکنند در آینده با مشکلات فشار خون بالا، سرطان، پوکی استخوان و حتی شکستگی‌های متعدد استخوانی و کوتاهی قد نسل جدید روبرو می‌شویم.