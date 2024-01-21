به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه «تصویر سال» در فراخوان بیستمین دوره «تصویر سال» و جشنواره فیلم تصویر آورده است: «در این دوره درصددیم بهجای انتشار فراخوان همیشگی سالهای گذشته، مروری به آثار عکاسی، پوستر، کاریکاتور و فیلمهای ارایه شده در بیست دوره نمایشگاه «تصویر سال» و جشنواره فیلم تصویر بپردازیم. مرور ویژهای که بدون شک، هم بهلحاظ تاریخ هنرهای تصویری در ایران و هم بهعلت جذابیت و امکانات آموزشی نمایشگاهی و نیز کیفیت میزگردهای نقد و بررسی آثار منتخب، قطعاً میعادگاه خاص اهالی فرهنگ و هنر خواهد بود.»
بیستمین دوره «تصویر سال» و جشنواره فیلم تصویر از یکم تا هجدهم اسفند ماه ۱۴۰۲ همچون دورههای گذشته با در اختیار داشتن تمامی فضاهای نمایشگاهی و نمایش فیلم خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
ویژگی اصلی بیستمین دوره، مرور آثار ارایهشده در بیست سال گذشته (منتخبی از آثار چاپی عکاسی، گرافیک و کاریکاتور در گالریها و نیز نمایش فیلمهای برنده جایزه و منتخبی از فیلمهای شاخص ارایه شده در دورههای پیشین جشنواره فیلم تصویر) است.
آثار جدید نمایشگاهی فقط در بخش ویژه «عکسهای موبایلی» ارایه خواهد شد.
عکسهای موبایلی با موضوع آزاد شامل آثار تولید شده در ۲ سال گذشته (فروردین ۱۴۰۱ تا بیستم بهمن ۱۴۰۲) به تعداد حداکثر ۱۰ تک عکس در نظر گرفته شده است و شرط سنی برای شرکتکنندگان ندارد.
فراخوان کامل بیستمین دوره تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر اینجا قابل دسترس است.
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