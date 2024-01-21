تهرانی ها با اصلاح الگوی مصرف بحران کمبود آب را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش نزولات آسمانی و بحران کمبود آب خواستار اصلاح و تغییر الگوی مصرف آب توسط مردم شد.

وی با اشاره به کاهش سطح آب ذخیره شده در سدها به دلیل عدم بارش نزولات و لزوم ارائه راهکارهای اساسی برای تأمین آب مورد نیاز مردم، گفت: باید مردم در جریان این بحران قرار بگیرند چرا که این مشکل تنها به دست مردم و با اصلاح الگوی‌مصرف برطرف خواهد شد.

استاندار تهران صرفه جویی را بهترین راه مقابله با بحران بی آبی دانست و ضمن تأکید بر اهمیت جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب افزود: با تعدیل و رعایت حدود مصرف آب در بخش بهداشت، شُرب و در بعضی از موارد دیگر می‌توان تا حد زیادی کمبود آب را جبران کرد.

فخاری بیان کرد: بهترین و کاربردی‌ترین شیوه برای عبور از بحران آبی موجود، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب و است.

فخاری با بیان این مطلب که اولین ضربه فقدان آب به طبیعت وارد می‌شود، گفت: فرو نشست زمین، از بین رفتن فضای سبز و پوشش گیاهی و به تبع آن آلودگی هوا و محیط زیست یکی دیگر از پیامدهای بی آبی است که در صورت مصرف بی رویه با آن مواجه خواهیم شد.