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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۱

رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد؛

شناسایی ۲۹۵۰ نفر با احتمال ابتلا به دیابت درخراسان جنوبی

شناسایی ۲۹۵۰ نفر با احتمال ابتلا به دیابت درخراسان جنوبی

بیرجند- رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در پویش ملی سلامت در خراسان جنوبی دو هزار و ۹۵۰ نفر با احتمال دیابت و ۶ هزار و ۵۵ نفر با احتمال بیماری پرفشاری خون شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی میرزایی صبح دوشنبه به خبرنگاران اظهارکرد: جمعیت هدف برای پویش ملی سلامت در خراسان جنوبی ۵۲۲ هزار و ۸۴۶ نفر افراد بالای ۱۸ سال بوده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: این پویش از تاریخ ۲۰ آبان آغاز و تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ ادامه داشت و در مجموع ۳۷۷ هزار و ۳۷۷ نفر در استان مورد غربالگری پرفشاری خون و دیابت قرار گرفتند.

موسوی میرزایی افزود: از این تعداد ۶ هزار و ۵۵ نفر با احتمال بیماری پرفشاری خون و ۲ هزار و ۹۵۰ نفر با احتمال بیماری دیابت شناسایی شدند که از وجود این بیماری در خود خبر نداشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: همچنین ۸۲ هزار و ۱۱۶ نفر (۲۱.۵۱) درصد پیش پرفشاری خون و ۲۸ هزار و ۷۰۳ نفر (۷.۵۵) درصد پیش دیابت تشخیص داده شدند.

وی تأکید کرد: از نظر درصد پوشش جمعیتی شهرستان درمیان با ۹۰.۶۷ درصد، خوسف ۹۰.۲۳ درصد و زیرکوه ۸۶.۴۴ درصد رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند و سایر شهرستان‌های بشرویه، سربیشه، فردوس، نهبندان، طبس، سرایان، قاین و بیرجند به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا یازدهم قرار گرفتند.

موسوی میرزایی یادآور شد: شناسایی به موقع پرفشاری خون و دیابت نقش مهمی در کنترل این بیماری و کاهش عوارض ناشی از آن دارد.

کد مطلب 6001070

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