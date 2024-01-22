حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اخذ تسهیلات ماده ۵۶ به منظور تأمین منابع مالی جهت احداث تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضلاب شهرستان گلپایگان در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: با توجه به محدودیت اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیر استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانون بودجه از قبیل بند ز تبصره ۴ قانون (ماده ۵۶ قانون الحاق) برای ایجاد طرح‌های فاضلاب در سطح استان هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه ایجاد تأسیسات فاضلاب بسیار هزینه بر است، درصدد هستیم از تمامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در قوانین و مقررات و بخش سرمایه گذاری در کشور استفاده کرده و در این راستا زمینه‌های مناسب برای مشارکت سرمایه گذاران داخلی به صورت فاینانس و بیع متقابل فراهم شده به طوری که تشویق بخش خصوصی و تعاونی جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضلاب در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه، موضوع ماده ۵۶ برای ایجاد تأسیسات فاضلاب گلپایگان گفت: احداث تصفیه خانه فاضلاب گلپایگان پس از عقد تفاهم نامه با بانک عملیاتی خواهد شد.