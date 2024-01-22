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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۳

فرمانده انتظامی بندر انزلی:

۱۰ قاچاقچی به مرجع قضایی معرفی شدند

۱۰ قاچاقچی به مرجع قضایی معرفی شدند

بندرانزلی- فرمانده انتظامی بندرانزلی از اجرای ۲ روزه طرح پیشگامان در این شهرستان و معرفی ۱۰ قاچاقچی به مرجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید مهدی نجفی‌پور با بیان اینکه قاچاق فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید داخلی را از بین می‌برد، اظهار کرد: امروز تنگ شدن عرصه برای فعالیت قاچاقچیان به واسطه تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس است.

وی در ادامه به اجرای طرح پیشگامان با هدف تشدید برخورد با قاچاق کالا به مدت ۲ روز در شهرستان بندرانزلی اشاره کرد و گفت: در این راستا ۲ تن و ۹۰۰ کیلوگرم چوب از یک دستگاه خودرو نیسان، ۸۰۰ کیلوگرم شکر از یک دستگاه خودرو پیکان وانت، ۱۷۰ لیتر روغن، ۱۶۰ نخ سیگار، ۳۰ ثوپ لباس زنانه و ۷۲ بسته شکلات خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از معرفی ۱۰ نفر در این خصوص با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و بیان‌داشت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۵۲۰ میلیون ریال برآورد کردند.

این مقام انتظامی در پایان افزود: به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و برخورد با مفسدان اقتصادی، طرح تشدید و مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های مأموریتی پلیس همواره در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6001124

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