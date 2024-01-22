پوشش بیش از ۲۰۰۰ خانوار بخش لاران توسط کمیته امداد امام خمینی

جاسم محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) در حوزه‌های مادی و معنوی خدمات بسیاری را به جامعه هدف خود ارائه می‌دهد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری افزود: حدود ۲۳ درصد از خانواده‌های بخش لاران تحت پوشش خدمات امداد قرار دارند یعنی در این بخش بالغ‌بر ۲ هزار و ۵۰۰ خانواده از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره‌مند می‌شوند و متأسفانه بالاترین درصد آمار خانوار تحت پوشش در استان را به خود اختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: امیدواریم با استفاده از برنامه‌های توانمندسازی برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در بخش لاران در کوتاه‌ترین زمان بخشی از محرومیت‌های موجود در این بخش را از بین ببریم.

محمدی با اشاره به اینکه تأمین مسکن یکی از مسائل، موضوعات و چالش‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) در سرتاسر چهارمحال و بختیاری به شمار می‌آید، عنوان کرد: طی مدت گذشته حدود ۱۵ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان ساخته شده و تعمیرات بالغ‌بر ۳۰ واحد مسکونی نیز انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: بخش عمده مشکلاتی که برای تأمین مسکن مددجویان این کمیته در استان وجود دارد در خصوص مواردی است که به بانک مسکن ارجاع شده اما از شهریورماه تاکنون تسهیلات مسکن به این موارد اختصاص پیدا نکرده است.

وی با اشاره به موضوع اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: طی چند ماه گذشته بالغ‌بر ۱۲۰ فرصت شغلی در بخش لاران ایجاد شد اما به نسبت تخصیصی که برای این بخش در نظر گرفته شده بود تنها یک سوم هدف موردنظر تحقق یافته است البته در این حوزه نیز در صورتی که بانک‌ها ارائه تسهیلات را با سرعت بیشتری انجام دهند نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد.

محمدی یادآور شد: با وجود اینکه یکی از مسیرهایی که کمیته امداد امام خمینی (ره) دنبال می‌کند کاهش ساختمان‌های اداری و مسائل مربوط به ساختار اداری است اما خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته موفق شدیم یک اداره به ادارات خود در استان اضافه کنیم که در بخش لاران قرار خواهد گرفت و در حال حاضر زمین مورد نیاز آن در حال فراهم شدن است.