به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دانشجو معاون معماری و شهرسازی، بخشی از اقدامات آن معاونت را برای حفظ باغات در شهرها به ویژه شهر تهران تشریح کرد و گفت: دولت سیزدهم موافق تخریب باغات نیست و از تمامی مکانیزمهای قانونی برای حفظ باغات استفاده میکند.
معاون معماری و شهرسازی با بیان اینکه هم اکنون برخی از مشکلات عمده کشور از جمله آلودگی هوا به دلیل عدم ممانعت از تخریب باغات و فضاهای محیط زیستی در کنار سایر دلایل ایجاد شده است، افزود: اگر هماکنون مشکل کلان آلودگی هوا داریم بخشی از دلایل آن به عدم حفاظت و صیانت از باغات با توجه به تراکم جمعیت مرتبط است.
دانشجو با تاکید بر اینکه آلودگی هوا دلایل دیگری از جمله کیفیت سوخت وسایل نقلیه، عدم بهرهمندی از تکنولوژیهای حمل و نقلی منطبق با محیط زیست تراکم بالای جمعیتی در شهرها، استفاده حداکثری از سوختهای فسیلی و دیگر موارد را نیز شامل میشود، تصریح کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موافق حفظ باغات است و از هرگونه اقدامی که باغات را تهدید میکند جلوگیری خواهد کرد.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری اساساً در مقابل تغییر کاربریهای فضای سبز مقاومت وجود دارد. به تازگی نیز با یکی از مصوبات شهرداری تهران که مرتبط با تغییر کاربری برای افرادی بود که قبلاً دستور نقشهای گرفته تا در باغات شهری و پیرامون شهر ساخت و ساز انجام دهند، مخالفت کردیم.
دانشجو تاکید کرد: هماکنون نگاه تخصصی جهت حل مشکلات پیش گفته در شهر تهران اجازه نمیدهد که باغات را از بین ببریم و در سایر شهرها نیز همین نگاه حاکم است. مصوبات کمیسیون ماده ۵ پس از بررسی در دبیرخانه شورای عالی مورد بررسی قرار میگیرند. چنانچه این مصوبات، مغایرتی با موارد زیست محیطی داشته باشند و ملاحظات را رعایت نکرده باشند، اجازه اجرا پیدا نمیکنند. در بازنگریهای طرح جامع و در تهیه و تدوین طرح جامع با مصوباتی که با حفظ باغات مغایرت دارند مخالفت خواهد شد.
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