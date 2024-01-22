رالی خودروهای کلاسیک در اصفهان برگزار شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محققیان اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به هماهنگی‌های انجام شده و به همت کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی استان اصفهان، رالی خودروهای کلاسیک روز جمعه و با حضور بیش از ۳۰ خودروی کلاسیک و تعدادی موتورسیکلت سنگین کلاسیک و همچنین موتورهای چهارچرخ کلاسیک مربوط به دهه پنجاه تا دهه نود میلادی در استان اصفهان برگزار شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: رالی خودروهای کلاسیک استان اصفهان به‌صورت خانوادگی از شهر اصفهان به سمت کویر ورزنه در محور شرق استان اصفهان و در امتداد مسیر زاینده‌رود به سمت تالاب گاوخونی و در مسیری به مسافت بیش از ۲۷۰ کیلومتر برگزار شد.