به گزارش خبرگزاری مهر، میثم قدمی از انجام ۳۸ هزار و ۵۸۹ معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمهسنگین در استان البرز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: از این تعداد وسیله نقلیه، ۸ هزار و ۵۷۷ خودرو مردود، ۲۵ هزار و ۶۹۴ وسیله نقلیه در مرتبه اول و پنج هزار و ۹۱۳ خودرو پس از اصلاح قبول شدهاند.
وی با اشاره به اینکه نسبت قبولیها در این بازه زمانی نسبت به سال قبل آن، ۱.۱ درصد افزایش داشته است، افزود: مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین هر ماه توسط کارشناسان ایمنی و ترافیک این اداره کل مورد بازدید قرار میگیرند و روند آزمونها و وضعیت دستگاهها بررسی میشود.
معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز عنوان کرد: همه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، سنگین، نیمهسنگین و موتورسیکلت موظف هستند در دورههای زمانی مشخص و منظم نسبت به انجام آزمون معاینههای فنی، ایمنی و آلایندگی در مراکز مجاز معاینه فنی اقدام کنند.
قدمی هدف از فعالیت مراکز معاینه فنی را کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد خودروها و افزایش ایمنی تردد خودروها دانست و مطرح کرد: در حال حاضر سه مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در البرز فعالیت دارند که از این تعداد یک مرکز در کرج، یک مرکز در اشتهارد و یک مرکز در نظرآباد به مردم خدمترسانی میکنند.
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