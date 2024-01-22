به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی با بیان اینکه اعمال قانون معاینه فنی توسط دوربین‌ها انجام می‌شود، اظهار کرد: پلیس راهور برگه معاینه فنی خودروهایی که شرایط معاینه فنی را از دست داده‌اند، به طور مثال دود می‌کنند را ابطال می‌کند.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه طرح مقابله پوشش پلاک ادامه دارد، گفت: عوامل پلیس راهور در ورودی محدوده کاهش آلودگی هوا حضور دارند و با تخلف پوشش پلاک برخورد می‌کنند. متخلفان پوشش پلاک در کلاس آموزشی شرکت می‌کنند، در غیر این صورت روی پلاک وسیله نقلیه منع خدمات ثبت می‌شود و به مراجع قضائی ارجاع داده می‌شود.