۳۳ درصد از تصادفات فوتی آخر هفته در تهران مربوط به عابرین پیاده

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تصادفات فوتی و جرحی شهر تهران در اواخر هفته بیشتر می‌شود و تحلیل و بررسی آن نشان می‌دهد که جنس تصادفات آخر هفته کمی متفاوت‌تر از آن چیزی است که در طول هفته روی می‌دهد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: ۳۳ درصد از تصادفات فوتی آخر هفته در شهر تهران به عابرین پیاده باز می‌گردد.

وی بیان کرد: خیلی وقت‌ها یک طرف تصادف با عابر موتورسیکلت است و در جایی دیگر خودرو با عابر است.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: نکته مهم در این تصادفات که بررسی شد این است که در تمام این تصادفات لباس عابران که در این تصادفات فوت شده بودند تیره بوده است.

سرهنگ جوانبخت تصریح کرد: رنگ لباس برای عابران پیاده‌ای که در شب‌ها تردد می‌کنند برای دیده شدن توسط دیگر رانندگان بسیار مؤثر است و وقتی یک عابر در شب تردد می‌کند و روشنایی آن کم است این رنگ پوشش است که به بهتر دیده شدن شما کمک کرده و از حوادث جلوگیری می‌کند.

وی گفت: توصیه ما این است که عابران پیاده‌ای که شب‌ها در معابر تردد می‌کنند از محل‌های روشن‌تر تردد کرده و پوشش تیره بر تن نکنند.