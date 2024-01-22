به گزارش خبرگزاری مهر، در آذرماه سال ۱۴۰۲، بیش از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵,۲۵۳ هزار میلیارد ریال مبادله‌شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۰.۱ درصد، کاهش و از نظر مبلغ، ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، بیش از ۴۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارند. همچنین بیشترین نسبت چک‌های وصولی به مبادله‌ای در استان‌های گیلان و خوزستان بوده است.

درصد تعداد چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (آبان ماه سال ۱۴۰۲) نیز معادل ۹۲.۱ درصد و این نسبت به لحاظ مبلغی ۸۸.۴ درصد بوده است.