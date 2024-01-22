  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۱

۹۲ درصد چک‌ها در آذرماه وصول شد

۹۲ درصد چک‌ها در آذرماه وصول شد

براساس آمار چک‌های مبادله‌ای طی آذرماه ۱۴۰۲، ۹۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۷.۵ درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آذرماه سال ۱۴۰۲، بیش از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵,۲۵۳ هزار میلیارد ریال مبادله‌شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۰.۱ درصد، کاهش و از نظر مبلغ، ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، بیش از ۴۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارند. همچنین بیشترین نسبت چک‌های وصولی به مبادله‌ای در استان‌های گیلان و خوزستان بوده است.

درصد تعداد چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (آبان ماه سال ۱۴۰۲) نیز معادل ۹۲.۱ درصد و این نسبت به لحاظ مبلغی ۸۸.۴ درصد بوده است.

کد مطلب 6001495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها