موازنه افزایش توان خرید کارگران و بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌حسین رعیتی‌فرد در دیدار صمیمی با اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون کارگران بازنشسته شهر تهران گفت: از نظرات، پیشنهادات کارشناسی و برگزاری نشست با جامعه کارگری و فعالان گروه‌های مختلف در تعیین دستمزد استقبال می‌کنیم.



وی تأکید کرد: برای رفع نگرانی جامعه بازنشستگان و شنیدن نظر این گروه ضمن هماهنگی لازم، از نماینده کانون عالی کارگران بازنشسته برای حضور در یکی از نشست‌های شورای عالی کار و ارائه پیشنهادها به اعضای شورا دعوت خواهد شد.



رعیتی‌فرد ضمن اشاره به تصریح قانون کار به اجرای مزد منطقه‌ای، افزود: پیشنهاد مزد منطقه‌ای اخیراً از سوی وزارت اقتصاد و دارایی مطرح و در کمیته‌های کارشناسی ذیل شورای عالی کار بررسی شده است؛ هفته گذشته نیز نشستی به همین منظور برگزار گردید.



وی با اشاره به نگرانی و دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان در مورد میزان حداقل دستمزد سال آتی گفت: تاکنون در نشست‌های شورای عالی کار مبحث مزد سال ۱۴۰۳ مطرح نشده، اما نشست‌های کمیته‌های کارشناسی آن آغاز شده است.



معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این مسیر نظرات شرکای اجتماعی اخذ و با رویکرد کارشناسی جمع‌بندی و نهایتاً با رأی و نظر شورای عالی کار تلاش می‌شود به عدد قابل قبولی برای مزد سال آینده برسیم.



وی تأکید کرد: واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل چندانی ندارند، اما این موضوع برای واحدهای خُرد که آمار قابل توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند، مهم است.



رعیتی‌فرد از همراهی و همکاری کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و کانون کارگران بازنشسته شهر تهران در پیگیری کارشناسی مطالبات و مشکلات بازنشستگان و حل و فصل آن‌ها تقدیر کرد.



وی خاطرنشان ساخت: تلاش می‌کنیم که بهمن‌ماه امسال، نشست‌های هم‌اندیشی در خصوص موضوعات مربوط به جامعه کار و تولید با حضور سازمان‌های کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی برگزار شود.



معاون روابط کار وزیر تعاون همچنین ضمن تشریح شرایط فعلی منطقه اظهار کرد: عبور از این وضعیت نیازمند افزایش تعامل، توانمندی و تلاش همه‌جانبه است.



وی بیان کرد: در آستانه انتخابات مهم و تأثیرگذار مجلس شورای اسلامی هستیم و این انتخابات در سرنوشت همه اقشار کشور مؤثر بوده و حضور، مشارکت و انتخاب آگاهانه موجب تقویت و توسعه کشور و حل و فصل مشکلات می‌شود.



رعیتی‌فرد در خاتمه تأکید کرد: باید نگاه ملّی و منطقه‌ای را از نگاه و موضوعات حزبی، سیاسی و مسائل داخلی جدا کنیم و همه با هم و یک‌صدا برای ایران و دفاع از کشور تلاش کنیم و با حضور پای صندوق‌های رأی بیش از پیش دشمنان ایران را مأیوس کنیم.



در ابتدای این نشست، اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون کارگران بازنشسته شهر تهران ضمن ارائه گزارش عملکرد، نظرات، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود در خصوص موضوعات مرتبط از جمله نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را بیان کردند.