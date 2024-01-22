موازنه افزایش توان خرید کارگران و بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیحسین رعیتیفرد در دیدار صمیمی با اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون کارگران بازنشسته شهر تهران گفت: از نظرات، پیشنهادات کارشناسی و برگزاری نشست با جامعه کارگری و فعالان گروههای مختلف در تعیین دستمزد استقبال میکنیم.
وی تأکید کرد: برای رفع نگرانی جامعه بازنشستگان و شنیدن نظر این گروه ضمن هماهنگی لازم، از نماینده کانون عالی کارگران بازنشسته برای حضور در یکی از نشستهای شورای عالی کار و ارائه پیشنهادها به اعضای شورا دعوت خواهد شد.
رعیتیفرد ضمن اشاره به تصریح قانون کار به اجرای مزد منطقهای، افزود: پیشنهاد مزد منطقهای اخیراً از سوی وزارت اقتصاد و دارایی مطرح و در کمیتههای کارشناسی ذیل شورای عالی کار بررسی شده است؛ هفته گذشته نیز نشستی به همین منظور برگزار گردید.
وی با اشاره به نگرانی و دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان در مورد میزان حداقل دستمزد سال آتی گفت: تاکنون در نشستهای شورای عالی کار مبحث مزد سال ۱۴۰۳ مطرح نشده، اما نشستهای کمیتههای کارشناسی آن آغاز شده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این مسیر نظرات شرکای اجتماعی اخذ و با رویکرد کارشناسی جمعبندی و نهایتاً با رأی و نظر شورای عالی کار تلاش میشود به عدد قابل قبولی برای مزد سال آینده برسیم.
وی تأکید کرد: واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل چندانی ندارند، اما این موضوع برای واحدهای خُرد که آمار قابل توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند، مهم است.
رعیتیفرد از همراهی و همکاری کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و کانون کارگران بازنشسته شهر تهران در پیگیری کارشناسی مطالبات و مشکلات بازنشستگان و حل و فصل آنها تقدیر کرد.
وی خاطرنشان ساخت: تلاش میکنیم که بهمنماه امسال، نشستهای هماندیشی در خصوص موضوعات مربوط به جامعه کار و تولید با حضور سازمانهای کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی برگزار شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون همچنین ضمن تشریح شرایط فعلی منطقه اظهار کرد: عبور از این وضعیت نیازمند افزایش تعامل، توانمندی و تلاش همهجانبه است.
وی بیان کرد: در آستانه انتخابات مهم و تأثیرگذار مجلس شورای اسلامی هستیم و این انتخابات در سرنوشت همه اقشار کشور مؤثر بوده و حضور، مشارکت و انتخاب آگاهانه موجب تقویت و توسعه کشور و حل و فصل مشکلات میشود.
رعیتیفرد در خاتمه تأکید کرد: باید نگاه ملّی و منطقهای را از نگاه و موضوعات حزبی، سیاسی و مسائل داخلی جدا کنیم و همه با هم و یکصدا برای ایران و دفاع از کشور تلاش کنیم و با حضور پای صندوقهای رأی بیش از پیش دشمنان ایران را مأیوس کنیم.
در ابتدای این نشست، اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون کارگران بازنشسته شهر تهران ضمن ارائه گزارش عملکرد، نظرات، دغدغهها و پیشنهادهای خود در خصوص موضوعات مرتبط از جمله نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را بیان کردند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت و شرکای اجتماعی باید در فضای تعاملی و مبتنی بر شرایط روز در نشستهای شورای عالی کار موازنهای برقرار کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیحسین رعیتیفرد در دیدار صمیمی با اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون کارگران بازنشسته شهر تهران گفت: از نظرات، پیشنهادات کارشناسی و برگزاری نشست با جامعه کارگری و فعالان گروههای مختلف در تعیین دستمزد استقبال میکنیم.
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