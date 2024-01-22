تصادف در جاده بروجرد - نهاوند ۳ فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زارعی در سخنانی، اظهار داشت: در ساعت ۰۸:۵۰ برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت بین یک دستگاه تریلر کشنده و خودرو پژو پارس در سهراهی بروجرد به نهاوند بلافاصله عوامل انتظامی، پلیسراه و دستگاههای امدادی در محل حاضر شدند.
وی افزود: متأسفانه در پی این تصادف سه نفر سرنشینان و راننده خودرو پژو پارس فوت شدند.
رئیس پلیسراه لرستان با اشاره به اینکه علت تامه تصادف در دست بررسی است، گفت: عدم توجه به قوانین و مقررات راهنماییورانندگی موجبات وقوع چنین حوادث تلخی میگردد؛ لذا به رانندگان توصیه کرد ضمن رعایت قوانین، از عجله و شتابزدگی حین رانندگی جدا خودداری کنند.
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