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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

رئیس پلیس‌راه لرستان:

تصادف در جاده بروجرد - نهاوند ۳ فوتی برجای گذاشت

تصادف در جاده بروجرد - نهاوند ۳ فوتی برجای گذاشت

خرم‌آباد - رئیس پلیس‌راه لرستان گفت: تصادف در جاده بروجرد - نهاوند سه فوتی برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زارعی در سخنانی، اظهار داشت: در ساعت ۰۸:۵۰ برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت بین یک دستگاه تریلر کشنده و خودرو پژو پارس در سه‌راهی بروجرد به نهاوند بلافاصله عوامل انتظامی، پلیس‌راه و دستگاه‌های امدادی در محل حاضر شدند.

وی افزود: متأسفانه در پی این تصادف سه نفر سرنشینان و راننده خودرو پژو پارس فوت شدند.

رئیس پلیس‌راه لرستان با اشاره به اینکه علت تامه تصادف در دست بررسی است، گفت: عدم توجه به قوانین و مقررات راهنمایی‌ورانندگی موجبات وقوع چنین حوادث تلخی می‌گردد؛ لذا به رانندگان توصیه کرد ضمن رعایت قوانین، از عجله و شتاب‌زدگی حین رانندگی جدا خودداری کنند.

کد مطلب 6001611

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