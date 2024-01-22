انسداد محور پونل-خلخال به دلیل نبود ایمنی کافی

‌غلامعلی نیک فهم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات آخرین وضعیت جوی و ترافیکی در راه‌های مواصلاتی استان گیلان اظهار کرد: در️ محور اسالم - خلخال بارش خفیف برف گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان به تشریح وضعیت محورهای مرز استان پرداخت و بیان کرد: ️ گردنه حیران در محور آستارا-اردبیل بارش خفیف برف، گردنه الماس در محور اسالم-خلخال با بارش خفیف برف و وزش باد و در کلیه محورهای مواصلاتی استان گیلان بارش باران گزارش می‌شود.

نیک فهم از انسداد محور پونل-خلخال از محدوده زندانه به سمت خلخال به دلیل احتمال ریزش بهمن و نبود ایمنی کافی خبر داد و اضافه کرد: ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان در جریان است.

وی با بیان اینکه ️رانندگان برای تردد در جاده‌های کوهستانی و برفگیر حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند، افزود: شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی همه محورهای مواصلاتی استان گیلان و محورهای ارتباطی استان‌های همجوار است.