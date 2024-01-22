دعوت از ۲۸ جودوکار به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی جودو مردان کشورمان جهت حضور در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا (هنگ کنگ) از روز هفتم بهمن ماه در سالن جودو مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز خواهد شد.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح ذیل است:

کیوان مهدی زاده، سبحان قمی، امیرعباس چوپان، محمد سعیدی مدنی، حسین نامدار، حمید رضا ملک زاده، رضا چهارمحالی، محمد نیک آبادی، رضا جهانگیری، امیرعباس موحد، علی فاتح مقدم، محمدرضا صدیقی، رضا رضایی، حسین بخشی، الیاس پرهیزگار، محمد حسین یاقوتی، علی پرهیزگار، مهدی قره قاش، مهران محمدی بریمانلو، رضا پارساپور، حمیدرضا پاپی، امیرحسین طالبی، علی رکابی، ابوالفضل محمودی، مهدی فتحی پور، امیررضا سربی، سامان فتح الله زاده و امیررضا شیری جودوکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.

حسین قمی سرمربی تیم ملی، ایوب رستمی، حامد ملک محمدی، ناصر ناصری پور به عنوان مربی و عسگر موسوی مربی بدنساز و هادی کردی سرپرست تیم است.