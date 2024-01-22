برگزاری همایش دوچرخه سواری در بیله سوار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قویدل بعدازظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری همایش دوچرخه سواری که به مناسبت هفته ملی هوای پاک که در شهرستان بیله سوار برگزار شد، اظهار کرد: این همایش که با همکاری ادارات آموزش و پرورش و تربیت بدنی شهرستان بیله سوار برگزار شد، دانش آموزان با در دست داشتن پلاکاردهای شعار «هوای پاک، مسئول پاسخگو، شهروند مسئول» مسیر خیابان معلم تا پارک نرگس را رکاب زنی کردند.

وی گفت: هدف از برگزاری این همایش ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد خودرو عنوان کرد.

قویدل بیان کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست و به منظور ترویج هر چه بیشتر فرهنگ حفظ محیط زیست و نهادینه کردن این فرهنگ در میان اقشار مختلف جامعه برنامه‌های مختلف و متنوعی از سوی این اداره در شهرستان بیله سوار اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این همایش به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد.