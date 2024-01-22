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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۹

آغاز نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب درباره جنگ غزه در قاهره

آغاز نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب درباره جنگ غزه در قاهره

منابع مصری از آغاز نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب در قاهره برای بررسی تحولات جنگ غزه، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی مصر در گزارشی اعلام کرد: نشست فوق العاده اتحادیه عرب با موضوع جنگ غزه و با حضور نمایندگان دایمی کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره آغاز شد.

منابع مصری اعلام کردند که این نشست فوق العاده با حضور نمایندگان دائمی اتحادیه عرب با ریاست نماینده مراکش برگزار می شود.

این نشست به درخواست طرف فلسطینی و با هدف بررسی راهکارها جهت توقف جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه برگزار می شود.

طی ۱۰۸ روز اخیر از آغاز جنگ غزه، ارتش رژیم صهیونیستی در جنایتی آشکار همه انواع قتل‌عام ها و جنایات را در حق ملت فلسطین مرتکب شده و تاکنون بیش ۲۵ هزار نفر را به شهادت رسانده و ۶۳ هزار نفر دیگر را نیز مجروح کرده است. این در حالی است که اکثر قربانیان جنایات رژیم صهیونیستی از زنان و کودکان فلسطینی هستند.

کد مطلب 6001808

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