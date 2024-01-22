به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «محسن آشتیانی» در نشست با معاون، رؤسای ادارات و کارشناسان دفتر حفظ کاربری اراضی افزود: مجوزهای تغییر کاربری با استفاده از امکانات نظارتی سامانههای صدور مجوزهای تغییر کاربری و اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهای توسط کارشناسان معین دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی مورد بررسی و رصد و پایش قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: با توجه به سیاستهای سازمان امور اراضی کشور مبنی بر تقویت نظارت این روند باشتاب بیشتر پیگیری خواهد شد و در صورتی که تخلف در صدور هر یک از مجوزهای تغییر کاربری محرز شود ابطال آن از طریق دبیرخانه تبصره ۷ ماده ۱ قانون حفظ کاربری در دستور کار قرار گرفته و با عواملی که تعلل و کوتاهی داشتهاند و تعهدات خود را برای انجام طرح مورد نظر انجام ندادهاند، برخورد میشود.
وی تصریح کرد: نظارت بر مجوزها به موجب تفاهمنامه و شیوهنامه ابلاغی به عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سپرده شده است که به محض تکمیل فرمهای گزارش بازدید نظارت بر عملکرد عوامل ذیربط سازمان یاد شده و صحتسنجی گزارشها از طریق دفتر حفظ کاربری در اسرع وقت انجام میشود.
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