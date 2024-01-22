به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه تحریم‌ های جدیدی را علیه سوریه اعمال می‌ کند.

بر اساس اعلام این رسانه، اتحادیه اروپا ۶ فرد و ۵ نهاد در سوریه که با ریاست جمهوری این کشور مرتبط یا از آن حمایت می کنند را تحریم کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، شرکت هواپیمایی «اجنحة الشام» (Cham Wings) تنها شرکت هواپیمایی خصوصی در سوریه به شمار می آید.

شورای اتحادیه اروپا در این خصوص ادعا کرد که ظاهرا از این شرکت هواپیمایی برای انتقال سوری ها، سلاح و مواد مخدر و پولشویی استفاده شده است!

این در حالیست که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ و مقارن با مبارزه جانانه دمشق با تروریست های چندملیتی مصنوع محور غربی- عبری، تحریم‌ های خود علیه سوریه را آغاز کرد.