ورزشگاه اختصاصی شهدای فولاد خوزستان مورد تأیید قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، «داوود رفعتی» نماینده فدراسیون فوتبال ایران به همراه «بهرام رضائیان» سرپرست مدیرعاملی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، مدیریت ورزشگاه و مسؤولان کمیته مجوز حرفه‌ای باشگاه از بخش‌های مختلف ورزشگاه اختصاصی شهدای فولاد بازدید کرد.

در این بازدید نماینده فدراسیون علاوه بر سنجش میزان نور ورزشگاه (لوکس سنجی) به بررسی طرح خروج اضطراری هواداران، برآورد ریسک ورزشگاه در حین برگزاری رقابت‌ها کرد. بازدید سایر بخش‌های ورزشگاه طبق چک لیست استاندارد کنفدراسیون فوتبال آسیا از دیگر اقدامات نماینده فدراسیون فوتبال بود.

رفعتی همچنین با حضور در جلسه مشترک با رضائیان و مسؤولان مجوز حرفه‌ای باشگاه ضمن تأیید همه امکانات ورزشگاه از توجه ویژه مدیرعامل باشگاه به موضوع مجوز حرفه‌ای تقدیر کرد.

فولاد خوزستان تنها باشگاهی است که در ۱۳ دوره گذشته موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای شده است.