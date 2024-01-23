به گزارش خبرنگار مهر، کبری علیخانی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از نحوه ارائه خدمات آموزشی و آزمایشگاهی به زوجین قبل از ازدواج در مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین اظهار کرد: آموزشهای پیش از ازدواج نقش مؤثری در شکل گیری زندگی با کیفیت تر دارد اما چند آسیب در این حوزه وجود دارد که مهمترین آن دیرهنگام بودن آموزشها است.
وی افزود: در صورتی که این آموزشها در دوران قبل از آشنایی باشد میتواند نوع نگاه افراد به ازدواج را تغییر دهد اما این آموزشها قبل از ازدواج و در بازه زمانی کمی ارائه میشود، همین امر ممکن است میزان اثرگذاری آن را کاهش دهد.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تصریح کرد: توصیه میشود آموزش مهارتهای زندگی، قبل از تصمیم به ازدواج و انتخاب زوجین صورت پذیرد، در این خصوص سیاست حمایت از آموزشهای پیش، حین و بعد از ازدواج در دستور کار اداره کل بانوان و خانواده استانداری قرار دارد.
وی افزود: آموزشهای حین ازدواج نیز باید با فاصله زمانی مشخصی از عقد انجام شود که برای زوجین قابل استفاده باشد؛ همچنین با توجه به آمار قابل توجه طلاق در سالهای اولیه ازدواج، در خصوص آموزشهای پس از ازدواج نیز باید برنامهریزی های لازم صورت بگیرد.
علیخانی یادآور شد: آموزش و افزایش مهارتهای فردی و ارتباطی زوجین حرف اول را در این زمینه میزند و در صورت رسیدن به این هدف، شاهد افزایش آمار ازدواج و کاهش آمار طلاق خواهیم بود.
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