مسوولان نسبت به وضعیت حجاب حساس باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله نوری همدانی در پایان درس خارج فقه خود در مسجد اعظم در پاسخ به سوال مکتوب یکی از طلاب پیرامون وضعیت حجاب گفت: در موضوع حجاب مکرر تذکر دادیم در ملاقاتهای عمومی و خصوصی گفتیم باید نسبت به وضعیت حجاب مسئولان حساس باشند و نگرانی متدینین که بجا هم هست، باید این نگرانی برطرف شود.
وی اقتصاد و فرهنگ را دو موضوع مهم دانست و اظهار داشت: مسئولان در همه قوا باید به این دو موضوع بیشتر توجه کنند.
آیتالله نوری همدانی در ادامه ضمن تأکید بر حضور در انتخابات و انتخاب افراد متخصص و متدین گفت: امروز دشمن میخواهد جامعه را به سمت ناامیدی بکشاند و اینگونه القای مطلب کند که انتخابات اثر ندارد درحالیکه اینگونه نیست؛ حضور آگاهانه و انتخاب فردی اصلح و یک انتخابات پرشور بسیار میتواند اثرگذار باشد.
این مرجع تقلید ایجاد اختلاف و شکاف و از بین بردن وحدت را خواست دشمن عنوان کرد و ادامه داد: مسئولان باید توجه کنند که امروز وظیفه همه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است و تمام نیرو باید صرف این مسئله شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع فرهنگ بسیار مهم است متأسفانه در این زمینه کمکاریهایی میشود و وزارت فرهنگ و ارشاد رسالت اصلی خود را از یاد برده و به تذکرات توجه ندارد، بههرحال همه باید برای حفظ این انقلاب جدی باشیم و تلاش کنیم و قدردان این مردم باشیم و مشکلاتشان را رسیدگی کنیم و بدانیم با توکل به خدا و حضور مردم در صحنه دشمن کاری از پیش نخواهد برد.
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