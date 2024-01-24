به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی در دیدار با ورزشکاران همدانی مدال آور بازی‌های پا را آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو بیان کرد: ورزشکارانی که توانستند در عرصه رقابت‌های بین المللی پرچم ایران اسلامی را بر افراشته کنند، سفیران اقتدار کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه زحمات و تلاش‌های شبانه روزی ورزشکاران و مربیان، قابل تقدیر است، افزود: در مقابل این تلاش‌ها لازم است مسئولان نسبت به وعده‌هایی که در زمینه حمایت از ورزشکاران می‌دهند عمل کنند.

امام جمعه همدان بل بیان اینکه با وجود این تعداد از ورزشکاران و قهرمانان، استان همدان را باید استانی قهرمان پرور نامید، گفت: امیدواریم با تلاش ورزشکاران و حمایت‌های مسئولان، شاهد استمرار این قهرمانی‌ها و بالا بردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی باشیم.