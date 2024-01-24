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۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۱

امام جمعه ارومیه:

مبانی انقلاب اسلامی به نسل جدید منتقل شود

مبانی انقلاب اسلامی به نسل جدید منتقل شود

ارومیه- نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: در طول ایام الله دهه فجر مبانی انقلاب اسلامی به نسل جدید منتقل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی عصر چهارشنبه در سومین جلسه ستاد دهه فجر آذربایجان غربی افزود: برنامه‌های گرامیداشت ایام الله دهه فجر به صورت روتین و تنها با تقلید از سال‌های قبل و صرفاً با یک پرچم و سخنرانی نباشد بلکه هر دستگاه با ایده و فکر تازه ای مراسم‌ها را برگزار کند.

وی اظهارکرد: دستگاه‌ها در کار خود خلاقیت نشان دهند و سعی کنند برنامه‌های ایام الله دهه فجر در شکل جدیدی برگزار شود.

امام جمعه ارومیه یادآورشد: همچنین در این ایام به مساله تبیین نیز پرداخته شود و نوع تبیین به شکل‌های مختلف در قالب مسابقه، کتابخوانی و شکل‌های مختلف صورت گیرد.

حجت الاسلام قریشی اظهارکرد: مبانی انقلاب اسلامی به نسل جدید منتقل شود و در این زمینه دستگاه‌های چون آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌ها تلاش کرده و نحوه شکل گیری و پیروزی انقلاب را به نسل جدید تبیین کنند.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: این ایام و برنامه‌های آن فرصتی برای متصل شدن به برگزاری باشکوه انتخابات پیش رو باشد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اظهارکرد: ایام الله در دین ما از جایگاه بالایی برخوردار است و این ایام باید زنده نگه داشته شود و معنا و مفهوم آن به نسل آینده منتقل شود.

وی افزود: در تمامی کشورهای دنیا و همه اقوام و قبابل اقدام به پاسداشت روزهای خاص خود می‌کنند زیرا این روزها هویت آنها را تشکیل می‌دهند بنابراین در دین اسلام هم به این مهم سفارش شده است.

وی با تبریک سالروز میلاد امیرالمونین (ع) گفت: فضائل آن حضرت بی شمار است و ذکر نام و فضائل آن امام همام برکت و نعمتی است برای هر مسلمان که از آن بهره مند می‌شود.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به روز پدر و مرد گفت: همه باید در عرصه پدر و مرد بودن تلاش کنیم همانند امیر مؤمنان (ع) باشیم و منش او را الگو قرار دهیم.

سومین جلسه ستاد دهه فجر استان با حضور نمایندگان کمیته‌ها برگزار شد و اعضای حاضر به ارائه برنامه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

کد مطلب 6004101

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