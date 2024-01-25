به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره «طعم و دیگ طهران» با هدف احیای سنت‌های قدیمی ایران از ۵ تا ۲۰ بهمن‌ در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود. این جشنواره با طبخ و تزیین انواع غذاها و آش های محلی همراه است.

چشنواره «طعم و دیگ طهران» همراه با پخت غذاهای محلی و سنتی همچون نان‌های محلی، حلواها، انواع خورشت و … هنر آشپزی زنان و مردان استان‌های مختلف را به نمایش می‌گذارد.

احیای سنت طبخ، مصرف غذاهای بومی و محلی، پخت و مصرف غذای سنتی به روش درست، استفاده از مواد اولیه طبیعی در تهیه غذاها، آشنایی با توانایی و ظرفیت استان‌های مختلف و معرفی انواع غذاهای بومی از اهداف این جشنواره است.

در این رویداد که برای نخستین‌بار برگزار می‌شود بیش از ۱۲ استان شرکت می کنند. همچنین بخش نمایشگاهی این جشنواره نیز غرفه‌هایی شامل نمایشگاه سوغات استان‌ها و صنایع دستی اقوام برای آشنایی شهروندان با میراث فرهنگی، تولیدات هنری و صنایع دستی نقاط مختلف ایران دارد.

در بخش میدانی این رویداد نیز، برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه کودک و نوجوان، شهربازی کودکان، موسیقی اقوام، نمایش‌های میدانی، نمایشگاه و کارگاه‌های هنری، مسابقه و برنامه‌های تفریحی طراحی شده است.

برنامه مورد اشاره از ۵ تا ۲۰ بهمن‌ از ساعت ۱۱ تا ۲۱ در فرهنگسرای اشراق برگزارمی شود.