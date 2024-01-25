تردد در جاده های کوهستانی زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

محمد محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بارش برف در محورهای مواصلاتی استان و وقوع کولاک تردد در جاده های کوهستانی با بستن زنجیر چرخ ممکن است و رانندگان قبل از حرکت از مبدا برای اطلاع از وضعیت جاده‌های استان و کشور به سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir یا نرم افزار موبایلی ۱۴۱ مراجعه کنند.

وی افزود: بارش برف همراه با مه موضعی در ارتفاعات کوهستانی و محورهای زنجان - طارم، زنجان – تهم - چورزق، سلطانیه - خدابنده - همدان، نیک پی-ماهنشان، زنجان- ارمغانخانه، زنجان - بیجار و زنجان- دندی-تخت سلیمان گزارش شده است.

محمدی با بیان اینکه تردد در محورهای کوهستانی به دلیل بارش برف و مه غلیظ به کندی انجام می‌شود و در مسیرهای منتهی به شهرستان طارم تردد با بستن زنجیر چرخ امکانپذیر است: ادامه داد در آزادراه زنجان به تبریز و زنجان به قزوین نیز بارش‌های مقطعی و رگباری ادامه دارد و ضروری است که رانندگان با صبر و حوصله رانندگی‌کنند.

رییس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان با بیان اینکه همراه داشتن تجهیزات زمستانی و بستن زنجیر چرخ برای کسانی که در مسیرهای کوهستانی تردد می‌کنند الزامی است، گفت: مه موضعی همراه با بارش پراکنده برف آزادراه زنجان-قزوین را فرا گرفته و رانندگان برای ایجاد دید افقی بهتر است از چراغ مه‌شکن استفاده کنند.