به گزارش خبرنگار مهر، هادی رحمتی ظهر پنج شبه در همایش آموزشی که با موضوع مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد امنیت شبکه ویژه مدیران و کارکنان شهرداری‌های استان تهران با محوریت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران و به میزبانی شهرداری باغستان در محل فرهنگسرای آفتاب این شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب ایجاد تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف از جمله ظهور شهر، شهرداری و شهروند الکترونیکی شده و بدین ترتیب فناوری اطلاعات نقش مهمی در مدیریت شهری دارد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران ادامه داد: فناوری اطلاعات می‌تواند به ارائه خدمات شهری بهتر و سریع‌تر، افزایش ارتباط با شهروندان، کاهش مشکلات ترافیکی، ایجاد شهرهای الکترونیک و هوشمند، بهبود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مدیران شهری و توسعه پایدار شهری کمک کند و برای استفاده صحیح و موفقیت‌آمیز از فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، نیاز به زیرساخت‌های مناسب، آموزش و آگاهی شهروندان و مدیران، و البته رعایت قوانین و اصول امنیتی است.

رحمتی بر ضرورت رعایت امنیت اطلاعات در زیرساخت شهرداری‌های این استان تاکید کرد و افزود: دفاتر امور شهری و شوراها طبق بندهای ۹ و ۱۱ شرح وظایف ابلاغ شده از دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های وزارت کشور موظف به پیگیری و نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد نظام آماری در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها می‌باشند، و لذا دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران نیز در چارچوب همین وظیفه برنامه‌هایی را در دستور کار خواهد داشت.