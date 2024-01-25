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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

مدیرکل دفتر شهری استانداری تهران تاکید کرد؛

ضرورت رعایت امنیت اطلاعات در زیرساخت شهرداری‌های استان تهران

ضرورت رعایت امنیت اطلاعات در زیرساخت شهرداری‌های استان تهران

تهران- مدیرکل دفتر شهری استانداری تهران بر ضرورت رعایت امنیت اطلاعات در زیرساخت شهرداری‌های این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رحمتی ظهر پنج شبه در همایش آموزشی که با موضوع مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد امنیت شبکه ویژه مدیران و کارکنان شهرداری‌های استان تهران با محوریت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران و به میزبانی شهرداری باغستان در محل فرهنگسرای آفتاب این شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب ایجاد تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف از جمله ظهور شهر، شهرداری و شهروند الکترونیکی شده و بدین ترتیب فناوری اطلاعات نقش مهمی در مدیریت شهری دارد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران ادامه داد: فناوری اطلاعات می‌تواند به ارائه خدمات شهری بهتر و سریع‌تر، افزایش ارتباط با شهروندان، کاهش مشکلات ترافیکی، ایجاد شهرهای الکترونیک و هوشمند، بهبود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مدیران شهری و توسعه پایدار شهری کمک کند و برای استفاده صحیح و موفقیت‌آمیز از فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، نیاز به زیرساخت‌های مناسب، آموزش و آگاهی شهروندان و مدیران، و البته رعایت قوانین و اصول امنیتی است.

رحمتی بر ضرورت رعایت امنیت اطلاعات در زیرساخت شهرداری‌های این استان تاکید کرد و افزود: دفاتر امور شهری و شوراها طبق بندهای ۹ و ۱۱ شرح وظایف ابلاغ شده از دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های وزارت کشور موظف به پیگیری و نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد نظام آماری در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها می‌باشند، و لذا دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران نیز در چارچوب همین وظیفه برنامه‌هایی را در دستور کار خواهد داشت.

کد مطلب 6004394

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