مراسم عمامه گذاری طلاب توسط مراجع تقلید در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز میلاد امیرالمومنین (ع) امام علی علیه السلام اولین امام شیعیان، آئین عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در دفتر مراجع تقلید برگزار شد.

شماری از طلاب جوان حوزه علمیه قم در مدرسه امیرالمومنین (ع) قم به دست آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی و تعدادی دیگر نیز توسط آیت الله حسین نوری همدانی در دفتر این مرجع تقلید ملبس به لباس روحانیت شدند.

مراسم مشابهی در بیت آیت الله عبدالله جوادی آملی با حضور این مرجع تقلید برگزار شد.

مراجع تقلید در این مراسم با دعای توفیق خدمت برای این طلاب در راستای تبلیغ دین و گسترش معارف اسلامی از آنان خواستند در عرصه‌های علمی و اخلاقی کوشا و سربازان خوبی برای امام زمان (عج) باشند.

در بین طلابی که امروز لباس روحانیت به تن کردند جمعی از طلاب غیر ایرانی و از ملیت‌های مختلف نیز حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم‌ها نیز سخنرانان و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در وصف امام علی علیه السلام مداحی و سخنرانی کردند.

در این مراسم‌ها جمعی از مسئولان حوزوی و خانواده‌های طلاب نیز حضور داشتند و پس از مراسم نیز طلاب عکس‌های یادگاری این روز به یادمانی را با یکدیگر ثبت کردند.