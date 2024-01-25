تداوم بارش برف در خراسان رضوی/برخی محورهای استان لغزنده است

زهرا آهنگرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ی هواشناسی؛ امروز تا اواسط هفته‌ی آینده، بتناوب و با شدت و ضعف شاهد فعالیت امواج ناپایدار در سطح استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: امروز تا اوایل وقت فردا، بارش‌ها بویژه در نیمه شمالی و شرقی غالباً به شکل بارش برف همراه با تشکیل مه و لغزندگی محورها ادامه خواهد یافت.

وی بیان کرد: مجدداً از عصر فردا، رگبار باران از نواحی غرب و جنوب استان آغاز شده که تا اواسط هفته آتی در غالب نقاط استان، رگبار باران با احتمال رعدوبرق (در نواحی کوهستانی و سردسیر برف و باران)، در نواحی مستعد همراه با آبگرفتگی و احتمال سیلاب پیش بینی می‌شود.

آهنگرزاده گفت: ضمن اینکه خصوصاً در روزهای شنبه و یکشنبه، وزش باد شدید نیز در سطح استان (در نواحی بادخیز با احتمال بروز خسارت) رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین فردا، بویژه در نیمه شمالی و شرقی استان، دمای هوا افزایش خواهد یافت.

وی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا جمعه از اوایل وقت ابری و مه آلود با احتمال بارش پراکنده برف به تدریج کاهش موقتی ابر گاهی وزش باد اواخر وقت افزایش ابر با احتمال رگبار باران پیش بینی کرد.

آهنگرزاده افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته درگز با کمینه دمای ۳- درجه سلسیوس سردترین و مه ولات با بیشینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهرستان مشهد مقدس بین ۳ و ۱۱ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین میزان بارندگی به مقدار ۷.۵ میلیمتر از ایستگاه هواشناسی تربت جام، بیشترین ارتفاع برف از قوچان با ۲ سانتی متر و بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی سرخس با ۵۴ کیلومتر بر ساعت ثبت و گزارش شده است.