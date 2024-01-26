توصیه و تشویق به حضور در انتخابات یک تکلیف همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به فضائل امام علی (ع) اظهار کرد: اقتدا و عمل به توصیه‌ها و رفتارهای امیرالمومنین رمز سعادت دنیا و آخرت است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: نظام اسلامی و دینی اگر تقویت شود، بسیاری از خوبی‌ها احیا می‌شود.

امام جمعه بجنورد با اشاره به بسترسازی نظام دینی در اقامه خوبی‌ها بیان کرد: برگزاری آئین اعتکاف یکی از خوبی‌هایی است که در کشور عزیز ما ایران با استقبال چشمگیر مردم در حال برگزاری است.

وی در ادامه افزود: حضور یازده هزار معتکف از اقشار و رده‌های مختلف سنی در مساجد خراسان شمالی بیان‌گر تقویت پایه‌های دینی مردم در استان است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به رشد ۳۶۵ درصدی حضور دانش‌آموزان در اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف تبدیل به یک فرهنگ شده است.

امام جمعه بجنورد اظهار کرد: انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری ملت یک معروف در راستای تقویت نظام است.

وی خاطر نشان کرد: شرکت و توصیه به حضور در میدان انتخابات یک تکلیف است.

حجت الاسلام نوری اظهار کرد: صاحبان تریبون و رسانه‌ها مکلف به تبلیغ و دعوت به حضور در انتخابات هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به سخنان رهبری در دیدار با ائمه جمعه گفت: اهمیت نماز جمعه مورد اهتمام همگان باشند.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: پرداختن به موضوعات مختلف اخلاقی و اجتماعی باید در خطبه‌ها مورد توجه باشد.