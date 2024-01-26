امدادرسانی هلال احمر یزد به بیش از ۴۵ نفر در گردنه سخوید 

محمد عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز بارش سنگین برف و کولاک در جاده‌های مواصلاتی استان، با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر و تیم امداد و نجات کوهستان تفت به بیش از ۱۲ خودروی گرفتار در گردنه سخوید امدادرسانی شد.

وی افزود: پنج امدادگر و نجاتگر در قالب دو تیم عملیاتی با استفاده از یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو کمک‌دار در گردنه سخوید به امدادرسانی به ۴۵ حادثه دیده از برف و باران پرداختند.

عشقی عنوان کرد: همشهریان از رفتن به ارتفاعات و روستاها خودداری کنند و در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث، در هر ساعت از شبانه روز با شماره ۱۱۲ تماس برقرار کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: از مردم استان و مسافران درخواست داریم در این شرایط بارش برف، کولاک، لغزندگی محورهای مواصلاتی و جاده‌های کوهستانی از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و اگر ناگزیر به تردد بودند از نظر فنی خودروی خود را بررسی کرده و زنجیر چرخ، مواد غذایی و لباس گرم را به همراه داشته باشند.

وی بیان کرد: عملیات امدادرسانی همچنان با حضور تیم‌های امدادی در سطح جاده‌ها ادامه دارد و تیم های امدادی هلال احمر در حالت آماده باش قرار دارند.