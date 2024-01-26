  1. استانها
  2. یزد
۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۴۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد خبر داد؛

امدادرسانی هلال احمر یزد به بیش از ۴۵ نفر در گردنه سخوید 

امدادرسانی هلال احمر یزد به بیش از ۴۵ نفر در گردنه سخوید 

یزد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد از امدادرسانی به بیش از ۴۵ نفر در گردنه سخوید و محورهای مواصلاتی در پی بارش برف و گیر افتادن خودروها در جاده‌ها خبر داد.

محمد عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز بارش سنگین برف و کولاک در جاده‌های مواصلاتی استان، با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر و تیم امداد و نجات کوهستان تفت به بیش از ۱۲ خودروی گرفتار در گردنه سخوید امدادرسانی شد.

وی افزود: پنج امدادگر و نجاتگر در قالب دو تیم عملیاتی با استفاده از یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو کمک‌دار در گردنه سخوید به امدادرسانی به ۴۵ حادثه دیده از برف و باران پرداختند.

عشقی عنوان کرد: همشهریان از رفتن به ارتفاعات و روستاها خودداری کنند و در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث، در هر ساعت از شبانه روز با شماره ۱۱۲ تماس برقرار کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: از مردم استان و مسافران درخواست داریم در این شرایط بارش برف، کولاک، لغزندگی محورهای مواصلاتی و جاده‌های کوهستانی از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و اگر ناگزیر به تردد بودند از نظر فنی خودروی خود را بررسی کرده و زنجیر چرخ، مواد غذایی و لباس گرم را به همراه داشته باشند.

وی بیان کرد: عملیات امدادرسانی همچنان با حضور تیم‌های امدادی در سطح جاده‌ها ادامه دارد و تیم های امدادی هلال احمر در حالت آماده باش قرار دارند.

