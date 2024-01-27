اهدای جایزه جدید ساترن به کیانو ریوز/به یاد بازیگر فقید «جان ویک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی فیلمهای علمی تخیلی، فانتزی و ترسناک اعلام کرد کیانو ریوز اولین جایزه میراث لنس ردیک را در پنجاه و یکمین دوره جوایز ساترن دریافت خواهد کرد. این جایزه به یاد ردیک فقید که در ۶۰ سالگی در مارس ۲۰۲۳ درگذشت، ایجاد شده و اهدا میشود.
ریوز که با ردیک دوست بود، در فیلمهای اکشن و هیجانانگیز «جان ویک» در کنار او بازی کرد. ردیک در هر ۴ فیلم در نقش شارون نگهبان هتل کنتیننتال ظاهر شد و با شخصیت ریوز که با عنوان «قاتل» شناخته میشد، ارتباط برقرار کرد.
رابرت هولگوین رییس آکادمی در بیانیهای درباره جایزهای که به ریوز اهدا می شود، نوشت: این جایزه نه تنها نشان دهنده استعداد یک بازیگر، بلکه شخصیت او است. کسی که یک سفیر حسن نیت واقعی در صنعت است. از فیلمهای علمی تخیلی مانند «سه گانه ماتریکس»، فانتزی مانند «ماجراجویی عالی بیل و تد» و «کنستانتین» و ترسناک مانند «دراکولا» و «وکیل مدافع شیطان»، کیانو در همه این ژانرها ظاهر شده تا آنجا که نیازی به یادآوری فیلمهایی چون «سرعت» و «نقطه شکست» نیست.
در این بیانیه آمدهاست: کیانو نه تنها یک نماد هالیوود، بلکه نمونه درخشانی از فروتنی و قدردانی است. در کارنامه حرفهای باورنکردنی وی، او هرگز حمایت هوادارانش و فیلمسازانی را که در تمام این سالها از او حمایت کردهاند، فراموش نکرده است. ما خوشحالیم که یاد لنس را با یک دوست عزیز و یکی از نمادهای ژانر گرامی میداریم.
ردیک قبل از اکران جدیدترین فیلم «جان ویک» درگذشت. ریوز و کارگردان فیلم چاد استاهلسکی در بیانیهای این فیلم را «تقدیم به خاطره دوست داشتنی او» دانستند.
«جان ویک: فصل ۴» با تحسین منتقدان روبهرو شد و نامزدی جایزه SAG برای بهترین اجرای یک گروه بدلکاری را کسب کرد.
پنجاه و یکمین دوره جوایز ساترن ۴ فوریه (۱۵ بهمن) برگزار میشود.
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