توزیع شیر در مدارس نیازمند بودجه مستقل است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل مطلق، با بیان اینکه توزیع شیر در مدارس پس از چهار سال وقفه، با دستور رئیس جمهور و پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور انجام شد، اظهار داشت: توزیع شیر در مدارس با محوریت وزارت آموزش و پرورش و همچنین سازمان‌های غذا و دارو، استاندارد، هدفمندی یارانه‌ها، برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در استان‌های کشور عملیاتی شد.

وی بیان داشت: اجرا و تداوم این برنامه بر بهبود سلامت دانش آموزان، ارتقا سطح یادگیری و بهره وری، پیشگیری از سو تغذیه و فرهنگ سازی برای افزایش مصرف شیر در دانش آموزان برای تضمین سلامت کشور ضروری است.

مطلق تصریح کرد: برنامه توزیع شیر در مدارس پس از چند سال وقفه، عملیاتی شده و شور تازه ای به مدارس کشور آورده است و نظارت‌های بسیاری نیز بر کیفیت شیر توزیعی انجام می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در ادامه گفت: امروزه صنایع لبنیات به رغم مشکلات متعدد، با تمام توان در حال همکاری با مدارس هستند و ٦٢ هزار مدرسه و قریب به ٨ میلیون و ٥٠٠ هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

مطلق افزود: در این راستا دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از طریق کمیته علمی و سیاستگذاری شیر مدارس با همکاری ذی نقشان در صدد رفع چالش‌های موجود بوده و خواستار تخصیص ردیف اعتباری مستقل برای اجرای پایدار برنامه شیر مدرسه در سال‌های آتی برای بهبود سلامت دانش آموزان و آینده سازان کشور است.