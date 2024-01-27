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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۱

مطلق عنوان کرد؛

توزیع شیر در مدارس نیازمند بودجه مستقل است

توزیع شیر در مدارس نیازمند بودجه مستقل است

رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور گفت: توزیع شیر در مدارس نیازمند ردیف اعتباری مستقل برای اجرای پایدار در راستای بهبود سلامت دانش آموران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل مطلق، با بیان اینکه توزیع شیر در مدارس پس از چهار سال وقفه، با دستور رئیس جمهور و پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور انجام شد، اظهار داشت: توزیع شیر در مدارس با محوریت وزارت آموزش و پرورش و همچنین سازمان‌های غذا و دارو، استاندارد، هدفمندی یارانه‌ها، برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در استان‌های کشور عملیاتی شد.

وی بیان داشت: اجرا و تداوم این برنامه بر بهبود سلامت دانش آموزان، ارتقا سطح یادگیری و بهره وری، پیشگیری از سو تغذیه و فرهنگ سازی برای افزایش مصرف شیر در دانش آموزان برای تضمین سلامت کشور ضروری است.

مطلق تصریح کرد: برنامه توزیع شیر در مدارس پس از چند سال وقفه، عملیاتی شده و شور تازه ای به مدارس کشور آورده است و نظارت‌های بسیاری نیز بر کیفیت شیر توزیعی انجام می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در ادامه گفت: امروزه صنایع لبنیات به رغم مشکلات متعدد، با تمام توان در حال همکاری با مدارس هستند و ٦٢ هزار مدرسه و قریب به ٨ میلیون و ٥٠٠ هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

مطلق افزود: در این راستا دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از طریق کمیته علمی و سیاستگذاری شیر مدارس با همکاری ذی نقشان در صدد رفع چالش‌های موجود بوده و خواستار تخصیص ردیف اعتباری مستقل برای اجرای پایدار برنامه شیر مدرسه در سال‌های آتی برای بهبود سلامت دانش آموزان و آینده سازان کشور است.

کد مطلب 6005475
حبیب احسنی پور

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