اقدام مهم در مرحله عملیات پاسخ به بحران تعیین سطح بندی حوادث است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قیومی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بررسی وضعیت حادثه آتش سوزی در بیمارستان گاندی تهران با بیان اهمیت توجه به سطح بندی حوادث اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم و بنیادی در مرحله عملیات پاسخ به بحران، تعیین سطح بندی حوادث است.

فرماندار تهران افزود: عدم توجه به سطوح حادثه ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد و عملکرد مناسب در این فاصله زمانی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات بویژه خسارات جانی به همراه داشته باشد.

قیومی در ادامه با اشاره به دستورالعمل سطح بندی حوادث و لزوم حضور مراکز عملیات اضطراری متناسب با سطح حادثه افزود: لازم است تمامی مدیران و مسؤولین مراکز عملیات اضطراری در هنگام وقوع بحران متناسب با نوع، شدت و سطح حادثه در محل حضور یابند تا همه اقدامات لازم در شرایط وقوع حادثه متناسب با شرایط و امکانات موجود به نحو مطلوبی انجام و از ازدحام بیش از حد در محل حادثه که موجب اختلال در روند مدیریت بحران و کندی روند عملیات امدادرسانی می‌شود، خودداری شود.