  1. استانها
  2. خوزستان
۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

رییس پلیس راه خوزستان:

رانندگان خوزستانی در محورهای برف‌گیر از زنجیر چرخ استفاده کنند

رانندگان خوزستانی در محورهای برف‌گیر از زنجیر چرخ استفاده کنند

اهواز- رییس پلیس راه خوزستان گفت: رانندگان برای تردد در مسیرهای برف گیر خوزستان از زنجیره چرخ به همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید رحیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به بارش برف در محورهای دهدز -چهار محال و بختیاری و اندیکا - چهارمحال و بختیاری رانندگی از زنجیره چرخ برای تردد استفاده کنند.

وی افزود: رانندگان قبل از حرکت باید خودرو خود را از نظر سالم بودن برف پاک کن، چراغ‌ها، ترمز، آج دارا بودن لاستیک‌ها بررسی و از سالم بودن خودرو اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ رحیمی ادامه داد: با توجه به بارش‌های برف و باران و لغزندگی در محورهای خوزستان، رانندگان باید با احتیاط کامل و با توجه به جلو و مقررات راهنمایی و رانندگی رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان تاکید کرد: تمامی محورهای خوزستان باز و تردد در آنها برقرار است.

کد مطلب 6005713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها