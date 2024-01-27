به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید رحیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به بارش برف در محورهای دهدز -چهار محال و بختیاری و اندیکا - چهارمحال و بختیاری رانندگی از زنجیره چرخ برای تردد استفاده کنند.

وی افزود: رانندگان قبل از حرکت باید خودرو خود را از نظر سالم بودن برف پاک کن، چراغ‌ها، ترمز، آج دارا بودن لاستیک‌ها بررسی و از سالم بودن خودرو اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ رحیمی ادامه داد: با توجه به بارش‌های برف و باران و لغزندگی در محورهای خوزستان، رانندگان باید با احتیاط کامل و با توجه به جلو و مقررات راهنمایی و رانندگی رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان تاکید کرد: تمامی محورهای خوزستان باز و تردد در آنها برقرار است.