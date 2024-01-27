به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویشی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جشنواره ملی اقوام دانشگاه فرهنگیان از جمله جشنواره‌های مهم فرهنگی اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور است که امسال این افتخار نصیب ما شده که میزبان این جشنواره مهم ملی باشیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: این جشنواره در واقع یک ایران کوچک است که در آن دانشجو معلمانی از دانشگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور حضور دارند.

درویشی با بیان اینکه ۴۰۰ دانشجو معلم از ۳۱ استان در این جشنواره حضور دارند، بیان داشت: از روزهای گذشته و امروز پذیرش و اسکان دانشجو معلمان و سرپرستان آنها در پردیس‌های دانشگاه انجام شده و در حال انجام است.

وی تصریح کرد: این جشنواره از هفتم بهمن ماه آغاز و افتتاحیه آن در روز یکشنبه هشتم بهمن ماه خواهد بود و آئین اختتامیه جشنواره نیز در روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

درویشی ضمن تقدیر از همکاری و همراهی همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان برای برگزاری باشکوه این جشنواره ادامه داد: این جشنواره دارای هفت بخش کلی شامل اجرای صحنه‌ای آئین‌های نمایشی، اجرای شاهنامه خوانی با محوریت موضوعات ملی و حماسی و مذهبی، برگزاری غرفه معرفی صنایع دستی، اجرای لالایی‌های اقوام و شعرخوانی‌های کار، بازهای بومی و محلی، اجرای موسیقی نواحی و حماسی و طراحی و اجرای رادیو دانشجویی با زبان محلی در قالب (گفتگو، طنز و نمایشی) از فردا به شکل رسمی آغاز می‌شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر با تقدیر از تلاش‌های جهادی و شبانه روزی کارکنان این دانشگاه گفت: نمایشگاه این جشنواره در دو بخش دختران و پسران برگزار می‌شود و دو کارگاه برای دانشجو معلمان اجرایی خواهد شد و چندین برنامه جانبی نیز در قالب این جشنواره برای شرکت کنندگان تدارک دیده است.