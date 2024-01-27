به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم موسوی گفت: بر اساس تصمیم هفدهمین جلسه کشاورزی قراردادی محصولات گندم، جو و دانههای روغنی در سال زراعی جاری طرح کشت قراردادی تا پایان بهمنماه تمدید شده است و کشاورزان میتوانند با مراجعه به ادارات و شرکتهای تعاون روستایی در سطح شهرستانها نسبت به عقد قرارداد کشت اقدام کرده و از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر شهرستانهای مرودشت، کازرون، اقلید، شیراز و زرقان پیشتاز در میزان سطح عقد قرارداد هستند و شهرستانهای قیروکارزین، کوار، بوانات، استهبان و سروستان نیز تعهدات تعیین شده از طرف مدیریت تعاون روستایی را بهصورت صددرصد پوشش دادهاند.
موسوی ادامه داد: در طرح کشت قراردادی مزایای مطلوبی برای کشاورزان در نظر گرفته شده است که از جمله این مزایا میتوان به تخفیف ۲۰ درصد بیمه و همچنین دریافت ۱۵۰ تومان یارانه نقدی به ازای هر کیلو گرم محصول اشاره کرد.
او بیان کرد: کشاورزان میتوانند برای انعقاد قرارداد به ادارات تعاون روستایی شهرستانها و یا شرکتهای تحت پوشش مراجعه کنند و یا از طریق نرمافزار جامع کشت قراردادی به آدرس اینترنتی https://farm.mcinext.com و انتخاب گزینه سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان مجری طرح اقدام کنند.
مدیر تعاون روستایی استان فارس در پایان گفت: بر اساس آخرین آمار ۱۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار کشت قراردادی برای سه محصول گندم، جو و کلزا توسط این سازمان در استان ثبت شده است.
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