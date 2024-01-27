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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۱

۳۲ کیلوگرم مواد مخدر از ۲ خرده فروش در اصفهان کشف شد

۳۲ کیلوگرم مواد مخدر از ۲ خرده فروش در اصفهان کشف شد

اصفهان - رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری ۲ نفر که در اطراف یک مرکز آموزشی اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می‌کردند خبر داد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان در پی اعلام گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت ۲ خرده فروش مواد مخدر در نزدیکی یک مرکز آموزشی موضوع که باعث نگرانی خانواده‌ها و والدین دانش آموزان شده بود موضوع را به صورت جدی پیگیری کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و کسب اطمینان از حضور متهمان در محل با هماهنگی‌های قضائی انجام شده وارد عمل شده و هر ۲ نفر را قبل از اینکه فرصت فرار پیدا کنند دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: در این عملیات طی بازرسی از مخفیگاه متهمان ۳۲ کیلو انواع مواد مخدر که در ۲۸ بسته آماده توزیع تهیه شده بودند کشف شدند.

کد مطلب 6005896

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    نظرات

    • علیرضا موسوی IR ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
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      شهرستان مبارکه در شصت کیلومتری استان اصفهان ودر مجاورت مجتمع فولاد مبارکه ودهها کارخانه صنعتی وتولیدی با داشتن قریب به یکصد وپنجاه هزار نفر جمعیت یکی از شهرستانهای بنام استان اصفهان بوده که میزان ضریب امنیتی بالایی را داشته اما در این میان متاسفانه آنچه که موجبات نگرانی شهروندان مبارکه ای را بوجود

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