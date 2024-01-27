۳۲ کیلوگرم مواد مخدر از ۲ خرده فروش در اصفهان کشف شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان در پی اعلام گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت ۲ خرده فروش مواد مخدر در نزدیکی یک مرکز آموزشی موضوع که باعث نگرانی خانواده‌ها و والدین دانش آموزان شده بود موضوع را به صورت جدی پیگیری کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و کسب اطمینان از حضور متهمان در محل با هماهنگی‌های قضائی انجام شده وارد عمل شده و هر ۲ نفر را قبل از اینکه فرصت فرار پیدا کنند دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: در این عملیات طی بازرسی از مخفیگاه متهمان ۳۲ کیلو انواع مواد مخدر که در ۲۸ بسته آماده توزیع تهیه شده بودند کشف شدند.