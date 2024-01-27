صفر تا صد اثاث کشی از تهران به شهرستان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این روزها بسیاری از پایتخت‌نشینان به انگیزهٔ زندگی با هزینه کمتر، در خانه‌ای بزرگ‌تر و فضایی آرام‌تر، از شلوغ‌ترین نقطه کشور به گوشه‌ای دنج و آرام کوچ می‌کنند. اگر شما هم قصد دارید تهران را برای همیشه به‌مقصد شهرستان ترک کنید، در این راهنمای کوتاه اطلاعات مهمی درباره اثاث کشی منزل خلاصه کرده‌ایم که حتماً به دردتان می‌خورد. خوب است قبل از جابه‌جایی بدانید کدام لوازم را بردارید، چطور بسته‌بندی کنید و چه ماشینی برای حمل بار انتخاب کنید.

۱. برنامه‌ریزی و تعیین تاریخ اسباب کشی

تغییر بزرگی مثل اسباب کشی منزل به برنامه‌ریزی قبلی نیاز دارد. با تعیین روز و ساعت جابه‌جایی و هماهنگی با شرکت باربری شروع کنید تا دغدغه‌ای در مورد روز اثاث کشی باقی نماند. سپس یک قلم و کاغذ بردارید و فهرست کاملی از لوازم منزل تهیه کنید. لوازم هر اتاق را جدا بنویسید. وسایل سبک و سنگین را هم جدا کنید. با داشتن این فهرست تخمین هزینه جابه‌جایی بار هم راحت‌تر می‌شود. اگر فرصت کافی دارید، در مورد چیدمان لوازم در منزل هم کمی فکر کنید. این‌طوری بعد از اسباب کشی و تحویل بار درب منزل در شهرستان، چیدمان خانه جدید وقت و انرژی کمتری از شما می‌گیرد.

۲. بسته‌بندی اثاثیه برای کمترین آسیب!

یکی از بخش‌های سخت و زمان‌بر اثاث کشی که در عین حال باید به‌صورت حرفه‌ای و اصولی انجام شود، بسته‌بندی اسباب‌اثاثیه است. برای جابه‌جایی ایمن اثاثیه در مسیرهای طولانی باید از تجهیزات تخصصی‌ای مثل کارتن اسباب کشی و نیز پلاستیک حباب‌دار، سلفون و چسب استفاده کنید. همچنین لازم است با برچسب‌گذاری، بسته‌های سبک را از بسته‌های سنگین جدا کنید. این‌طوری موقع بارزدن اثاثیه در کامیون اسباب کشی و بازکردن بسته‌ها در مقصد، کمتر به مشکل می‌خورید.

تشک را با پوشش پلاستیکی بپوشانید، قطعات تخت‌خواب، میز ناهارخوری و مبلمان را جدا کنید، سطح آینه‌ها را با چسب بپوشانید، گوشه‌های کمد، میز آرایش، یخچال و فریزر را بپوشانید، صندلی‌ها را محصور کنید و وسایل خرده‌ریزه را در کارتن اسباب کشی بگنجانید. توصیه می‌کنیم وسایل گران‌قیمت مثل زیورآلات را هم پیش خود نگه دارید و با خودروی شخصی حمل کنید.

۳. دل کندن از لوازم بدون استفاده قبل اثاث کشی

وسعت خانه‌های شهرستان با آپارتمان‌های کپسولی پایتخت قابل مقایسه نیست. احتمالاً از این به بعد خانه بزرگ‌تری خواهید داشت. بااین‌حال بهتر است صرفاً برای پرکردن این خانه، تمام وسایل بدون استفاده و خاک‌خورده در انباری خانه‌تان را بار کامیون اسباب کشی نکنید! چرا هزینه جابه‌جایی لوازمی را بپردازید که احتمالاً قرار است از یک انبار به انبار بعدی منتقل شوند؟ دل‌کندن از لوازم بلااستفاده هزینه جابه‌جایی تهران تا شهرستان را به حداقل می‌رساند.

۴. بهترین ماشین برای اثاث کشی به شهرستان

در انتخاب ماشین برای ارسال بار به شهرستان دقت کنید. در مسافت‌های طولانی برای حفظ امنیت وسایل خودرویی انتخاب کنید که تمامی اثاثیه به شکل استاندارد و بدون فشار در آن جای گیرند. بسته به حجم لوازم، کامیون، خاور، کامیونت، نیسان یا وانت‌بار گزینه‌های پیش روی شما هستند. مناسب‌ترین آنها برای حمل بار سنگین کامیون است. این وسیله کمترین محدودیت را برای چیدن وسایل دارد و برای جابه‌جایی حجم بار زیاد بسیار مناسب است. ازطرفی اگر که مجهز به پتو و ضربه‌گیر باشد، کمترین ضربه و آسیب از دست‌اندازها به وسایل نقلیه وارد می‌شود.

دقت کنید که شرایط آب‌وهوایی همیشه قابل‌پیش‌بینی نیست! اگر قرار است اثاثیه منزل را از تهران به یک شهر دور ببرید، بهتر است یک وسیله نقلیه مسقف انتخاب کنید که نگرانی آب‌وهوا را هم نداشته باشید.

۵. چیدن اصولی و صحیح لوازم در خودرو باربری

بعد از بسته‌بندی اثاثیه نوبت چیدن کارتن‌ها در خودروی حمل بار است. اگر مسافت میان مبدأ و مقصد طولانی است، باید وسایل را درست و اصولی، به‌گونه‌ای بچینید که امکان برخورد بسته‌ها و پرتاب‌شدن آنها به حداقل برسد. لوازم سنگین معمولاً سنگین‌ترین وسایل را در ابتدای بخش بار و سبک‌ترین‌ها نزدیک در قرار می‌گیرند و در نهایت کل بار با تجهیزاتی مانند طناب، بست، زنجیر و تخته کاملاً محکم می‌شود تا امکان انتقال ضربات کوچک و متوسط به کابین بار وجود نداشته باشد.

۶. مدت‌زمان اثاث کشی منزل از تهران به شهرستان

بعد از آنکه روال بسته‌بندی و خارج‌کردن کارتن‌ها از خانه به اتمام رسید، از لحظه‌ای که خودروی باربری سفر را از تهران آغاز می‌کند، مدت‌زمان رسیدن آن به مقصد به عوامل مختلف بستگی دارد. نوع بار، نوع خودرو، مسافت و طول مسیر، شرایط جاده، شرایط آب‌وهوا، سبک رانندگی راننده، توقف‌های در طول مسیر و موارد این‌چنینی بر مدت‌زمان جابه‌جایی تأثیر می‌گذارد. البته شرکت‌های باربری قبل از شروع اثاث کشی زمان ارسال بار را به‌صورت تخمینی اعلام می‌کنند.

۷. هزینه اسباب کشی منزل تا شهرستان

اسباب‌کشی از تهران تا شهرستان هم طولانی‌تر است و هم پرچالش‌تر؛ بنابراین عجیب‌نیست که پرهزینه‌تر هم باشد! البته میزان اهمیت بار، حجم بار، تعداد کارگران اعزام‌شده به محل و دستمزد آنها، خدمات بسته‌بندی در مبدأ، چیدمان در مقصد و نوع ماشین انتخابی هم بر هزینه نهایی تأثیر می‌گذارد. برخی از شرکت‌های اثاث کشی با امکان ثبت ارسال بار به‌صورت آنلاین، هزینه اسباب کشی تهران تا شهرستان را با توجه به شرایط انتخابی فرستنده تعیین و اعلام می‌کنند. همچنین برای آنکه اسباب‌کشی برای صاحب‌بار به‌صرفه‌تر تمام شود، در مناسبت‌های خاص کدهای تخفیفی در نظر می‌گیرند که خاطره خوبی از این جابه‌جایی در ذهن‌تان باقی بماند.

۸. استفاده از خدمات شرکت‌های اسباب کشی منزل

همه آدم‌ها راه‌وچاه اسباب‌کشی منزل را کم‌وبیش می‌دانند اما بسته‌بندی حرفه‌ای لوازم، طوری که تا مقصد کوچک‌ترین آسیبی نبینند، کار هر کسی نیست، به‌خصوص اگر لابه‌لای لوازم خانه وسایل ارزشمند یا شکستنی دارید که با ضربات کوچک هم آسیب می‌بینند. برای آنکه از تهران تا مقصد خیالتان از امنیت اثاثیه مطمئن باشد، حمل اثاثیه منزل را به یک شرکت باربری با تیم اثاث کشی کاردان بسپارید تا سخت‌ترین و پراسترس‌ترین جنبه‌های جابه‌جایی را برای شما مدیریت کنند. قبل از امضای قرارداد در مورد ویژگی‌هایی مثل تجربه و تعهد تیم باربری تحقیق کنید و مطمئن شوید اثاثیه را تا مقصد بیمه می‌کند. با این انتخاب عاقلانه، قبل از روز جابه‌جایی فرصت بیشتری برای انجام کارهای شخصی خود دارید.

سخن پایانی

استرس ارسال بار و اثاثیه به شهرستان به مراتب بیشتر از اثاث کشی درون‌شهری است. هرچه مسیر مبدأ تا مقصد طولانی‌تر باشد، احتمال آسیب‌دیدن وسایل بیشتر و صاحب‌بار نگران‌تر است. این نگرانی زمانی به حداقل می‌رسد که مسئولیت بسته‌بندی و اثاث کشی لوازم از تهران تا هر نقطه دیگری از ایران را به یک شرکت باربری کارکشته با تیم باربری متخصص بسپارید. شرکتی که کمترین محدودیت را در نوع بار ارسالی داشته باشد و لوازم ارزشمند شما را تا لحظه رسیدن به مقصد بیمه کند تا شما فقط شاهد جمع‌آوری، انتقال و بازشدن وسایل خود در مقصد باشید.

شما تجربه اسباب کشی منزل از تهران به شهرستان را دارید؟ اگر نکاتی می‌دانید که دغدغه این جابه‌جایی بزرگ را برای خوانندگان این مقاله کمتر می‌کند، لطفاً در بخش نظرات برای ما بنویسید.

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