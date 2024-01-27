رفع تداخل بیش از ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی و منابع ملی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ زمانی با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح رفع تداخلات اراضی کشاورزی و منابع ملی ۸۸۸ پلاک در استان رفع تداخل شده است اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۶۵ پلاک رفع تداخل شده در حالی که این میزان از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۰، ۱۹۶ پلاک بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد از پلاک‌های استان رفع تداخل شده است گفت: پلاک‌های باقی مانده استان ۳۴۷ مورد است که تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: در هفت شهرستان استان بیش از ۹۹ درصد رفع تداخلات اراضی کشاورزی و منابع ملی انجام شده به طوری که کشاورزان می‌توانند برای دریافت سند تک برگی به اداره ثبت شهرستان‌ها مراجعه کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حوزه شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز تصریح کرد: طی امسال بیش از برنامه ابلاغی و بالغ بر هزار و ۹۰۰ مورد شناسایی انجام شده است.

زمانی در بخش دیگر با اشاره به اینکه در بخش اعاده زمین به حالت اولیه ۱۱۱ مورد در سطح استان اجرا شده است گفت: همچنین ۵۴۰ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ از ابتدای سال تاکنون انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری مجاز ۷۱۴ مورد صورت گرفته است اضافه کرد: نظارت بر اراضی واگذاری ملی و دولتی ۳۸۵ مورد از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان همدان در پایان با اشاره به کسب رتبه برتر در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی در کشور خاطرنشان کرد: ۶ هزار و ۱۴۵ نفرساعت دوره‌های آموزشی و ترویجی در این بخش برگزار شده است.