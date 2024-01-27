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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰

استاندار گیلان:

تکمیل و بهره برداری کتابخانه مرکزی رشت در اولویت قرار دارد

تکمیل و بهره برداری کتابخانه مرکزی رشت در اولویت قرار دارد

رشت- استاندار گیلان با تاکید بر لزوم اتمام و بهره برداری از کتابخانه نیمه تمام این استان گفت: تکمیل و بهره برداری از کتابخانه مرکزی رشت در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر شنبه در جلسه آئین تکریم مقام کتابداران، کتابخوانان و مروجان کتاب در رشت اظهار کرد: کتاب هدیه ارزشمند و دوست مهربان و آموزنده بشر است که باید به آن توجه ویژه ای شود.

وی با تاکید بر لزوم اتمام و بهره برداری از کتابخانه نیمه تمام گیلان افزود: تکمیل و بهره برداری از کتابخانه مرکزی رشت در اولویت قرار دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه کتابخانه مرکزی رشت به نگین فرهنگی شمال کشور تبدیل می‌شود، گفت: مجموعه استانداری گیلان نسبت به رفع موانع و حل مشکلات پیش روی کتابخانه مرکزی رشت مصمم است.

عباسی با بیان اینکه کتابخانه ها نقش محوری در توسعه دارند، اضافه کرد: کتابخانه ها گنجینه‌های ارزشمند کشور در مسیر توسعه و پیشرفت تلقی می‌شوند.

وی با بیان اینکه به کتاب و کتابخوانی باید بها داده شود، افزود: کتابخوانی دیجیتالی در عصر حاضر سرعت قابل توجهی به خود گرفته است.

استاندار گیلان با بیان اینکه کتاب موجب نشاط آفرینی روح انسان می‌شود، گفت: کتاب خواندن و مأنوس شدن با کتاب منجر به نبوغ استعدادها می‌شود از این رو می‌طلبد افراد نسبت به مقوله کتابخوانی دغدغه مند باشند.

عباسی با بیان اینکه ارزشمندترین هدیه از نظر فرهنگی اهدای کتاب است، اضافه کرد: یکی از جلوه‌های ارزنده جهاد تبیین، پویش کتابخوانی است؛ باید این پویش را در بخش‌ها، شهرها و همچنین به صورت استانی برگزار کنیم.

کد مطلب 6005987

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