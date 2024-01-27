ارایه عادلانه خدمات به مددجویان با اطلاعات شفاف

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری در مراسم گرامیداشت روز مددکار، با اشاره حساسیت و اثرگذاری بالای مددکاری در کمیته امداد، گفت: تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در کمیته امداد، بر اساس اطلاعاتی است که مددکاران در بررسی‌های میدانی، تهیه می‌کنند.

وی با تاکید بر اهمیت بعد معنوی مددکاری افزود: مولا علی (ع) به عنوان ابوالایتام و بزرگ مددکار جهان بشریت، نگاه ویژه‌ای به رسیدگی به ایتام داشتند.

رئیس کمیته امداد خاطرنشان کرد: مأموریت مددکاران خدمتی است که به جامعه هدف ارائه می‌دهند و این بزرگترین عبادت است.

بختیاری با بیان اینکه کمیته امداد موظف است زمینه انجام هرچه بهتر خدمات مددکاران را فراهم کند، اظهار کرد: مددکاران کمیته امداد خدمت به همه افراد فارغ از دین و مذهب را مورد توجه دارند و تنها به گره‌گشایی از کار مردم می‌اندیشند.

وی مددکاری را شغلی مقدس عنوان کرد و گفت: صداقت و دقت در تهیه اطلاعات، مورد تاکید کمیته امداد است و شاید یکی از دلایل دشواری شغل مددکاری، این است که محور توانمندسازی متکی بر تلاش این عزیزان است.

رئیس کمیته امداد بر ضرورت توجه به فناوری روز در زمینه کار مددجویان تاکید کرد و افزود: سامانه هوشمند امداد با تلاش مددکاران راه‌اندازی شد که پالایش اطلاعات مددجویان را به همراه داشت.

بختیاری با بیان اینکه کمیته امداد ۱۲۰ نوع خدمت به نیازمندان ارائه می‌دهد، تصریح کرد: ارائه عادلانه خدمات و امکانات به مددجویان، منوط به اطلاعات شفافی است که نتیجه صحت‌سنجی و دقت اطلاعات ثبت شده است.

در پایان این مراسم از تعدادی از مددکاران کمیته امداد به نمایندگی از ۴۵۰ مددکار برگزیده در سراسر کشور، تقدیر به عمل آمد.