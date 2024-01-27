مرحله پایانی جشنواره «نشان هدهد سفید» استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر بعد از ظهر شنبه در این مراسم اظهار کرد: جشنواره نشان هدهد سفید در دومین دوره خود درصدد برآمد تا با گام‌های بلندتر و با نشاط فزون‌تر به صورت باشگاه کتابخوانی و پایگاه کتاب خوانان کودک و نوجوانان درآید.

حیدر راهب افزود: شناسایی همزمان کتاب‌های تأثیرگذار و پرطرفدار حوزه کودک و نوجوان و استعدادهای برجسته کتابخوانی در کتابخانه‌های عمومی و مراکز فرهنگی و اطلاع از ذائقه مطالعه آنان، نویسندگان کوشا و خلاق کشور را به تولید آثار برتر و خلق کتب متناسب با نیاز امروز فرا خوانده و این مهم در گرو برنامه‌ریزی فراگیر و اهتمام مسئولان فرهنگی در تقویت محصول ایرانی و حمایت از جریان تألیف و ایجاد ارتباط بین خوانندگان و نویسندگان است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر افزود: دومین دوسالانه نشان هدهد سفید با هدف شناسایی ذائقه مطالعاتی و سلیقه کتابخوانی در کودکان و نوجوانان و حمایت و تشویق پدیدآورندگان آثار برتر از خرداد امسال آغاز و در مرحله اول، ۳۰۰ کتاب برای داوری به کودکان و نوجوانان کتاب خوان و کارشناسان کتاب استان معرفی شد.

وی افزود: از این تعداد، ۳۰ کتاب در حوزه کودکان و ۳۰ کتاب در حوزه نوجوانان در سه موضوع شعر، داستان و غیر داستان و ۳۲ داور به مرحله دوم استانی راه یافتند که در نهایت از این شمار، ۱۳ نفر از سوی داوران به عنوان نفرات برتر دومین دوسالانه جشنواره نشان «هدهد سفید» استان بوشهر انتخاب می‌شوند.

راهب در خصوص بخش‌های این رویداد در دومین دوره توضیح داد: معرفی کتاب‌های پرطرفدار در ۲ گروه سنی کودک و نوجوان در سه موضوع شعر، داستان و غیر داستان و معرفی داوران برتر در سه بخش کودکان و نوجوانان، کتابداران و کارشناسان حوزه کتاب، بخش‌های دومین دوره دو سالانه نشان «هدهد سفید» را تشکیل می‌دهد.

اختتامیه مرحله استانی دومین دوسالانه «نشان هدهد سفید» که با ارائه فهرست ۳۰۰ عنوان کتاب پرمخاطب بخش کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی از خرداد ماه سال جاری توسط نهاد کتابخانه های عمومی آغاز شده بود، به میزبانی کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر برگزار شد.

در این جشنواره، خدیجه محمدی، مسئول کتابخانه عمومی پروفسور احمد دالکی، سمانه آذرپرا، مسئول کتابخانه عمومی مرحوم مبصری، صدیقه جهان افروز، کتابدار کتابخانه عمومی خلیج فارس برگزیدگان بخش کارشناسان جشنواره معرفی شدند.

برگزیدگان رده سنی نوجوان نیز فاطمه صفری، عضو کتابخانه عمومی حاج سید علی قمی شُنبه زینب درگوئی، عضو کتابخانه عمومی حاج سید علی قمی شُنبه فاطمه بازدار، عضو کتابخانه عمومی حاج سید علی قمی شُنبه ریحانه صفدری، عضو کتابخانه عمومی حاج سید علی قمی شُنبه فاطمه حیدری، عضو کتابخانه عمومی شهید چمران روستای سمل معرفی شدند.

نازنین زهرا زارعی، کتابخانه عمومی پروفسور احمد دالکی امیرحسین صافی، کتابخانه عمومی پروفسور احمد دالکی مرضیه بحرینی، کتابخانه عمومی پروفسور احمد دالکی شهلا پاکباز، کتابخانه عمومی پروفسور احمد دالکی فائزه کمالی راد، عضو کتابخانه عمومی حاج سید علی قمی شُنبه به عنوان برگزیدگان رده سنی کودک این جشنواره معرفی شدند.